Ông Trump nói có thể công bố thỏa thuận về eo biển Hormuz trong 48 giờ tới

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới bang Nevada, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc thương lượng với Iran đang "diễn ra rất tốt" và "đã đạt được nhiều tiến triển". Khi được hỏi về thông tin Mỹ có thể công bố thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày 6/8, ông Trump nói điều đó có thể xảy ra trong 48 giờ tới.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ cũng cho biết, Washington và Tehran đã có "cả một ngày đàm phán", đồng thời cảnh báo nếu Iran từ chối đạt được thỏa thuận, nước này sẽ phải đối mặt với "một đòn rất mạnh". Theo ông Trump, việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sẽ là bước đi quan trọng góp phần hạ nhiệt căng thẳng và có thể mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Xinhua)

Tuy nhiên, phía Iran tiếp tục bác bỏ các tuyên bố của Nhà Trắng. Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định, không có cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington trong những ngày gần đây. Quan chức này cũng cho biết, việc Mỹ quay trở lại thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để Iran đồng ý mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Qatar cho biết, các nhà trung gian vẫn đang đạt được những tiến triển nhất định trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao, song khác biệt giữa các bên vẫn còn đáng kể.

Mục tiêu ban đầu của Mỹ và Israel khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là làm suy yếu chính quyền Tehran và chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, sau nhiều tháng giao tranh, trọng tâm của cuộc xung đột đã chuyển sang eo biển Hormuz khi các cuộc tấn công và đe dọa của Iran khiến hoạt động vận tải qua tuyến đường này gần như tê liệt.

Việc Hormuz bị phong tỏa đã đẩy giá năng lượng và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, gây tác động lan rộng tới nền kinh tế toàn cầu. Trong nước, ông Trump cũng đang chịu sức ép ngày càng lớn phải sớm chấm dứt cuộc xung đột trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.