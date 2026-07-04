Ông Trump hé lộ tờ tiền mang chữ ký của mình

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải hình ảnh tờ tiền 100 USD có chữ ký của ông, vài tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch đưa chữ ký của tổng thống đương nhiệm lên tiền giấy lưu hành.

Hình ảnh tờ 100 USD có chữ ký của Tổng thống Donald Trump được đăng tải trên Truth Social. Ảnh: Truth Social

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền dự kiến sử dụng chữ ký của Tổng thống Donald Trump trên tiền giấy của Mỹ nhằm đánh dấu kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước này. Hiện chưa có xác nhận chính thức về việc các tờ 100 USD mang chữ ký của ông Trump đã được đưa vào in ấn hoặc phát hành.

Hình ảnh do ông Trump đăng tải cho thấy chữ ký của ông được đặt phía trên chữ ký của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Trước đây, các tờ tiền 100 USD chỉ mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thủ quỹ Mỹ, không có chữ ký của tổng thống đương nhiệm.

Trong thông báo hồi tháng 3, Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach cho rằng việc đưa chữ ký của ông Trump lên tiền giấy là phù hợp, đồng thời ca ngợi vai trò của nhà lãnh đạo Mỹ đối với sự phục hồi của nền kinh tế nước này.

Theo truyền thông Mỹ, trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump cũng triển khai nhiều sáng kiến nhằm đưa tên hoặc hình ảnh của ông lên các tài liệu và biểu tượng mang tính quốc gia. Trong số đó có hộ chiếu kỷ niệm của Mỹ, thẻ ra vào các công viên quốc gia, băng rôn tại một số cơ quan liên bang ở Washington D.C., một số tổ chức văn hóa như Viện Hòa bình Mỹ, cùng các tài khoản đầu tư đặc biệt dành cho trẻ em. Bang Florida cũng đã đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach theo tên ông Trump.

Trong khi đó, một số nghị sĩ thuộc Quốc hội Mỹ còn đề xuất tiến thêm một bước khi trình dự luật đưa chân dung ông Trump lên tờ tiền kỷ niệm mệnh giá 250 USD nhân dịp 250 năm thành lập nước Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất này được đánh giá khó có khả năng được thông qua do cần sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện.

Theo quy định hiện hành của Mỹ, chỉ chân dung của những người đã qua đời mới được phép xuất hiện trên tiền tệ và chứng khoán của nước này. Dự luật được trình tại Hạ viện đề xuất tạo ngoại lệ đối với những người đang hoặc từng giữ cương vị Tổng thống Mỹ.

Đầu năm nay, truyền thông Mỹ đưa tin Cục Khắc và In tiền Mỹ đã chuẩn bị các mẫu thử của tờ tiền kỷ niệm 250 USD với chân dung và chữ ký của ông Trump. Trả lời phỏng vấn CNN hồi tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết ông không cho rằng việc in chân dung Tổng thống Trump trên đồng tiền kỷ niệm là điều không phù hợp, đồng thời xác nhận các cơ quan liên quan vẫn chuẩn bị các phương án nếu dự luật được Quốc hội thông qua.