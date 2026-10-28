Ông Trump muốn cấm sử dụng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” trong tài liệu liên bang

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “trí tuệ nhân tạo” là cách gọi không chính xác và không phản ánh đúng những tiến bộ của công nghệ hiện nay. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chính quyền của ông sẽ sớm chính thức cấm sử dụng các thuật ngữ AI và trí tuệ nhân tạo trong những tài liệu liên quan của chính phủ liên bang.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Động thái này tiếp nối sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký cuối tháng 9, yêu cầu các cơ quan và nhân viên chính phủ liên bang sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” trong các văn bản chính thức. Trong tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã gửi bản ghi nhớ yêu cầu nhân viên tuân thủ cách gọi mới, bao gồm cả trong các tài liệu pháp lý và hồ sơ trình tòa án.

Tuy nhiên, quyền hạn của Tổng thống Mỹ trong vấn đề này chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động của chính quyền liên bang. Ông Donald Trump không có thẩm quyền đơn phương cấm các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức nghiên cứu, cơ quan báo chí hoặc công chúng tiếp tục sử dụng thuật ngữ AI.