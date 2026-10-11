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Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga

Chủ Nhật, 07:38, 11/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Ukraine tuyên bố đã sử dụng UAV tập kích trạm radar 96L6 của Nga, thiết bị quan trọng trong mạng lưới phòng không tích hợp, được sử dụng cùng các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 để phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 300 km.

Theo Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh độc lập số 15 của Ukraine, có biệt danh “Rừng Đen”, ngày 10/10, lực lượng này đã phát hiện, theo dõi và sử dụng UAV tấn công trạm radar 96L6 của Nga. Đơn vị công bố video về chiến dịch, đồng thời ước tính thiết bị bị nhắm mục tiêu có giá trị khoảng 50 triệu USD.

ukraine tap kich radar 50 trieu usd cua he thong phong khong nga hinh anh 1
Một radar giám sát 96L6E của Nga được sử dụng cùng hệ thống phòng không S-400. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Hình ảnh được công bố cho thấy một UAV trinh sát Ukraine theo dõi trạm radar khi thiết bị di chuyển đến vị trí triển khai gần khu vực có rừng. Sau khi radar dừng lại và được triển khai, các UAV tấn công của Ukraine thực hiện hai đợt tập kích, nhắm vào khu vực xung quanh ăng-ten.

Thông tin về kết quả và mức độ hư hại của trạm radar chưa được xác nhận độc lập.

96L6 là radar cảnh giới hoạt động trong dải tần C, được tích hợp vào mạng lưới phòng không của Nga. Thiết bị cung cấp dữ liệu về mục tiêu cho các trung tâm chỉ huy và đơn vị vận hành bệ phóng tên lửa. Theo thông số được công bố, radar có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km và theo dõi đồng thời tối đa 100 mục tiêu.

Các đối tượng mà hệ thống được thiết kế để phát hiện và theo dõi bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và phương tiện bay không người lái (UAV). Radar 96L6 cũng có thể phối hợp với những hệ thống phát hiện khác, giúp các đơn vị phòng không Nga mở rộng phạm vi giám sát và phối hợp đánh chặn trên không.

Do cung cấp dữ liệu phục vụ quá trình phát hiện và xác định mục tiêu, radar là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của các hệ thống phòng không S-300 và S-400. Nếu bị vô hiệu hóa, thiết bị có thể làm suy giảm khả năng phát hiện mục tiêu của các đơn vị phụ thuộc vào dữ liệu radar này.

Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga

 

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng của thiết bị sau cuộc tập kích cũng như khả năng phối hợp với các radar và hệ thống phòng không khác.

Việc Ukraine tuyên bố tập kích radar 96L6 cho thấy các thiết bị trinh sát và cảnh giới vẫn là mục tiêu trong các hoạt động nhằm gây sức ép lên mạng lưới phòng không Nga. Những thiết bị này có vai trò hỗ trợ phát hiện mục tiêu từ xa và cung cấp dữ liệu cho các đơn vị đánh chặn.

Giang Bùi/VOV.VN
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