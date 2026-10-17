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Ông Trump phủ nhận Nhà Trắng ra lệnh hạn chế dịch vụ vệ tinh Starlink tại Ukraine

Thứ Bảy, 12:07, 17/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 phủ nhận thông tin Nhà Trắng chỉ đạo hạn chế dịch vụ internet vệ tinh Starlink và Starshield phục vụ quân đội Ukraine, sau khi xuất hiện những cáo buộc cho rằng Mỹ đứng sau quyết định làm gián đoạn một số hoạt động quân sự của Kiev.

Trả lời báo giới tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không ra lệnh áp đặt các hạn chế đối với hệ thống vệ tinh Starlink do SpaceX cung cấp. Ông cũng cho rằng tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX, không phải người trực tiếp đưa ra quyết định này. Theo ông Trump, tình trạng cung cấp dịch vụ về cơ bản vẫn không thay đổi.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tryền thông ngày 15/10 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết chỉ đạo hạn chế dịch vụ Starshield tại Ukraine xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, nhưng chưa xác định được cá nhân trực tiếp ban hành quyết định. Trong khi đó, tờ Telegraph của Anh ngày 16/10 đưa tin tỷ phú Elon Musk đã đề xuất với Tổng thống Trump việc hạn chế tốc độ kết nối vệ tinh tại Ukraine.

Trước đó, các quan chức Ukraine cho biết SpaceX bất ngờ áp đặt giới hạn kết nối đối với những thiết bị di chuyển với tốc độ trên 160 km/h, ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay không người lái (UAV) và một số phương tiện quân sự. Cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết quân đội nước này không nhận được cảnh báo trước, khiến một số nhiệm vụ quân sự thất bại.

Vụ việc cũng làm dấy lên phản ứng từ các đồng minh châu Âu. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski công khai chỉ trích ông Musk, đồng thời bày tỏ lo ngại về tính ổn định của dịch vụ vệ tinh mà Warsaw đã mua để hỗ trợ Ukraine.

Về phần mình, tỷ phú Elon Musk khẳng định hệ thống Starshield thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ, qua đó cho rằng trách nhiệm đối với các hạn chế liên quan thuộc về Washington.

Quang Trung/VOV-Washington
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