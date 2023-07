Ông Vương Nghị: Độc lập tự chủ là nền tảng chính trị của các nước Nam bán cầu

Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, phát biểu tại Hội nghị cấp cao về vấn đề an ninh của nhóm các nước BRICS tại Johanesburg, Nam Phi ngày 25/7, ông Vương Nghị cho rằng, độc lập tự chủ là nền tảng chính trị, phát triển chấn hưng là sứ mệnh lịch sử, công bằng chính nghĩa là chủ trương chung của các nước Nam bán cầu. Là thành viên của gia đình các nước Nam bán cầu và thành viên của ngôi làng toàn cầu, cần phải ra sức gánh vác trách nhiệm vì hòa bình thế giới và sự phát triển chung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông Vương Nghị đã đưa ra 4 đề xuất về hợp tác giữa các quốc gia Nam bán cầu, cho rằng cần phải loại bỏ xung đột, cùng xây dựng hòa bình. Cần phải có quan điểm dẫn dắt chung, toàn diện, hợp tác, bền vững, thúc đẩy xây dựng khuôn khổ an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững, tôn trọng mối quan tâm an ninh chính đáng của các nước, thúc đẩy giải pháp chính trị cho các điểm nóng, xây dựng cộng đồng an ninh chung cho nhân loại.

Theo ông Vương Nghị, cần phải vực dậy sức sống, cùng thúc đẩy phát triển. Cần phải đặt sự phát triển lên vị trí trung tâm trong các chương trình nghị sự quốc tế, tập trung hơn nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về thúc đẩy phát triển, bảo vệ lợi ích phát triển chính đáng của các nước đang phát triển; vực dậy quan hệ đối tác cũng như tạo động lực cho sự phát triển toàn cầu; thúc đẩy các nước phát triển thực hiện các cam kết viện trợ, để kết quả phát triển mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân các nước. Phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, ủng hộ Liên Hợp quốc phát huy vai trò tích cực trong các vấn đề quốc tế, mở rộng tính đại diện và quyền phát ngôn cho các nước Nam bán cầu trong vòng cải cách mới của hệ thống quản trị toàn cầu, bảo vệ lợi ích chung.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc là thành viên tự nhiên của các nước Nam bán cầu, là thành viên trong đại gia đình các nước đang phát triển, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thị trường mới nổi và các nước phát triển thúc đẩy thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu, sáng kiến văn minh toàn cầu và cùng xây dựng cộng đồng vận mệnh chung cho nhân loại.