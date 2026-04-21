Pakistan chưa nhận được phản hồi của Iran về việc tham gia hòa đàm với Mỹ

Thứ Ba, 23:17, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 21/4 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Pakistan Attaullah Tarar cho biết, nước này vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Iran về vệc tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, dự kiến tổ chức tại Islamabad.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Attaullah Tarar cho biết, với vai trò là bên trung gian, Pakistan đang nỗ lực duy trì liên lạc thường xuyên với phía Iran và tiếp tục thúc đẩy con đường đối thoại, ngoại giao cho các bên. Theo ông, quyết định của Iran có tham gia vòng đàm phán tiếp theo trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần kết thúc, sẽ mang ý nghĩa then chốt. Hiện Pakistan vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Iran về việc xác nhận phái đoàn tham dự vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Mỹ tại Islamabad.

pakistan chua nhan duoc phan hoi cua iran ve viec tham gia hoa dam voi my hinh anh 1
Pakistan đảm bảo an ninh các tuyến đường dẫn tới địa điểm đối thoại dự kiến. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan thông tin về cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước này Ishaq Dar với đại diện phái đoàn Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan tái khẳng định lập trường nhất quán của nước này rằng đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để giải quyết các thách thức, hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Ông Ishaq Dar cũng kêu gọi Mỹ và Iran tăng cường hợp tác, xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đối thoại. Về phía Mỹ, đại diện Đại sứ quán nước này tại Pakistan đánh giá cao vai trò “mang tính xây dựng và tích cực” của Islamabad trong việc thúc đẩy hòa bình khu vực và hỗ trợ các nỗ lực đối thoại.

Trong khi chờ “thông tin của Mỹ và Iran tới hòa đàm”, giới chức Pakistan cho biết đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị cho khả năng diễn ra đàm phán, bao gồm xây dựng kịch bản đàm phán, bố trí địa điểm tổ chức, tăng cường các biện pháp an ninh, cũng như sẵn sàng công tác lễ tân – hậu cần để đón các phái đoàn đến. Các cơ quan chức năng cũng được đặt trong trạng thái phối hợp nhằm bảo đảm tiến trình đàm phán có thể được khởi động ngay khi các bên ra quyết định đối thoại.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran
Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

Phái đoàn Mỹ quay lại Pakistan để đàm phán với Iran

VOV.VN - Nhà Trắng cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu chuyến đi đến Islamabad (Pakistan) để đàm phán với Iran trong bối cảnh tình hình Hormuz vẫn rất căng thẳng.

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz.

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz.

Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã “hoàn thành hơn 80%”, nhưng cả hai bên vẫn cần thể hiện sự linh hoạt, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết hôm 17/4.

Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran

Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã “hoàn thành hơn 80%”, nhưng cả hai bên vẫn cần thể hiện sự linh hoạt, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết hôm 17/4.

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

