Phản ứng của Nga sau khi Mỹ bất ngờ đảo chiều lệnh trừng phạt dầu mỏ

Thứ Bảy, 17:50, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 đã có quyết định gây bất ngờ khi đảo ngược lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Động thái diễn ra trong bối cảnh địa chính trị và thị trường năng lực toàn cầu biến động do tác động của các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép mới, cho phép các giao dịch liên quan đến dầu Nga tiếp tục diễn ra đến ngày 16/5, thay thế cơ chế miễn trừ trước đó vừa hết hạn. Động thái này được cho là có tác động đáng kể đến nguồn cung toàn cầu.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga cho biết việc gia hạn có thể ảnh hưởng tới hơn 100 triệu thùng dầu đang vận chuyển. Ông nhấn mạnh rằng ngày càng nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ nhận thức rõ vai trò mang tính hệ thống của dầu khí Nga đối với sự ổn định toàn cầu. Ông đồng thời khẳng định Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về các vấn đề kinh tế và năng lượng.

phan ung cua nga sau khi my bat ngo dao chieu lenh trung phat dau mo hinh anh 1
Một tàu chở dầu ở Novorossiysk, Nga tháng 10/2022. Ảnh: AP

Trước đó chỉ một ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố sẽ không gia hạn miễn trừ, trong bối cảnh các biện pháp tương tự với Iran cũng bị thu hồi. Diễn biến bất ngờ này phản ánh thế khó của Washington trong việc cân bằng giữa áp lực địa chính trị và mục tiêu ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

“Động thái này có thể được xem như một bước đi mang tính xoa dịu đối với Nga. Bởi chính quyền Tổng thống Donald Trump hiểu rằng việc tiếp tục trừng phạt dầu mỏ Nga khó có thể tạo ra tác động đáng kể đến năng lực quốc phòng của nước này trong cuộc xung đột tại Ukraine. Điều này cũng tương tự việc Mỹ cho phép tàu chở dầu Nga cập cảng Cuba, vốn được coi là một hình thức hỗ trợ mang tính nhân đạo. Nếu Mỹ nhận thấy những biện pháp như vậy không làm thay đổi đáng kể cục diện chung, thì cũng không có nhiều lý do để phản đối”, chuyên gia Thomas Graham tại Hội đồng quan hệ đối ngoại nhận định.

Các dữ liệu gần đây cho thấy dầu Nga vẫn duy trì được dòng chảy xuất khẩu. Theo Cơ quan năng lượng quốc tế, xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 3 tăng 4,7%, đạt 7,13 triệu thùng/ngày. Giá dầu Urals cũng tăng mạnh, phản ánh nhu cầu ổn định từ các thị trường châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ.

Một số chuyên gia nhận định các lệnh trừng phạt hiện nay chưa đủ để làm gián đoạn đáng kể nguồn cung từ Nga, mà chủ yếu dẫn đến sự điều chỉnh về tuyến vận chuyển và chính sách giá. Đồng thời, triển vọng giá dầu thế giới vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, quyết định đảo chiều của Mỹ cho thấy sự giằng co giữa mục tiêu chính trị và yêu cầu ổn định thị trường. Khi các công cụ điều tiết nguồn cung ngày càng hạn chế khả năng thích ứng chính sách sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt trong điều hành thị trường năng lượng toàn cầu thời gian tới.

Thu Hoài/VOV1
Mỹ gia hạn miễn trừ cho phép các nước mua dầu của Nga

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt cho phép một số giao dịch dầu mỏ với Nga. Động thái được cho là có thể làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu.

