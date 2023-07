Phản ứng của Ukraine khi bị Nga tố “tấn công khủng bố” cầu Crimea

Trong thông báo trên Telegram, bà Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công vào cầu Crimea do chính quyền Kiev thực hiện. Đây là một chính quyền khủng bố và có tất cả các dấu hiệu của một nhóm tội phạm có tổ chức”.

Các nhà điều tra Nga đang kiểm tra hiện trường. Ảnh: Reuters

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAK) cho biết, cầu Crimea đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái của Ukraine. Theo NAK, cây cầy này đã bị hai phương tiện không người lái trên biển của Ukraine tấn công vào khoảng 3h sáng ngày 17/7 (theo giờ địa phương).

Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cuộc tấn công vào cầu Crimean là “chiến dịch chung do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và lực lượng hải quân nước này tiến hành”.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Yusov cho biết: "Chúng tôi không bình luận. Mọi người có thể trích dẫn lời của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov, rằng cầu Crimea là công trình không cần thiết".

Ủy ban Điều tra Nga cho biết họ đã "mở một vụ án hình sự" về vụ việc, theo luật liên quan đến khủng bố. “Theo các nhà điều tra, một đoạn của cây cầu Crimea đã bị hư hại do hành động khủng bố của lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Chúng tôi đang tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết trong khuôn khổ vụ an hình sự. Các nhà điều tra đang xác định những đối tượng trong lực lượng đặ nhiệm của Ukraine và các nhóm vũ trang có liên quan đến việc gây ra tội ác này”.