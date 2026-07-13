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Pháp điều tra nghi án khủng bố sau khi phát hiện vũ khí quân dụng trong ô tô

Thứ Hai, 05:28, 13/07/2026
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VOV.VN - Ngày 12/7, Viện Công tố Quốc gia Chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi lực lượng chức năng phát hiện một số vũ khí quân dụng bên trong một chiếc ô tô tại thành phố Sarcelles, ngoại ô phía Bắc Thủ đô Paris.

Theo thông báo của Viện Công tố Quốc gia Chống khủng bố của Pháp, vụ việc đang được điều tra với các cáo buộc âm mưu khủng bố, cùng tội danh vận chuyển, tàng trữ và sở hữu trái phép vũ khí quân dụng. Hồ sơ đã được chuyển cho Tổng cục An ninh Nội địa (DGSI) và Cục Chống khủng bố thuộc Cảnh sát Tư pháp (SDAT) phối hợp điều tra.

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Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và sơ tán khoảng 300 người sau khi nhận được thông tin về một chiếc xe khả nghi - Ảnh: Reuters

Trước đó, tối 11/7, lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và sơ tán khoảng 300 người sau khi nhận được thông tin về một chiếc xe khả nghi. Sau khi đội rà phá bom mìn xác nhận không có chất nổ, cảnh sát đã tiến hành khám xét và phát hiện trong xe một khẩu súng trường tấn công, một khẩu súng ngắn cùng nhiều băng đạn. Chiếc xe được xác định là phương tiện bị đánh cắp và được đỗ gần một giáo đường Do Thái.

Hiện nhà chức trách chưa xác định được danh tính các đối tượng liên quan cũng như động cơ của vụ việc. Tuy nhiên, việc Viện Công tố Quốc gia Chống khủng bố lập tức vào cuộc cho thấy giới chức Pháp đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời khẩn trương làm rõ liệu có tồn tại âm mưu tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái hoặc các mục tiêu khác.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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