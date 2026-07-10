English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm khủng bố 11/9

Thứ Sáu, 05:56, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 25 năm sau vụ khủng bố 11/9, thành phố New York ngày 9/7 đã chính thức khởi công xây dựng tòa tháp cuối cùng trong kế hoạch tái thiết toàn bộ khu Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) tại khu Manhattan.

Công trình tái thiết toàn bộ khu Trung tâm Thương mại Thế giới do Tập đoàn American Express đầu tư để làm trụ sở toàn cầu mới, đánh dấu cột mốc khép lại hành trình tái thiết kéo dài gần một phần tư thế kỷ tại khu vực từng xảy ra một trong những vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

my khoi cong toa thap tai trung tam thuong mai the gioi sau 25 nam khung bo 11 9 hinh anh 1
Mỹ khởi công tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau 25 năm vụ khủng bố 11/9. Ảnh: Reuters

Theo thiết kế, tòa nhà cao 55 tầng, có diện tích khoảng 186.000 m², hơn 4.000 m² sân hiên và vườn trên cao, với chiều cao khoảng 374 mét. Khi hoàn thành vào năm 2031, đây sẽ là trụ sở mới của khoảng 10.000 nhân viên American Express, đồng thời là tòa nhà thương mại cuối cùng được xây dựng trong khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani cho biết dự án sẽ tạo khoảng 3.200 việc làm trong lĩnh vực xây dựng và đóng góp gần 6 tỷ USD cho nền kinh tế thành phố. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng trên khu đất từng hứng chịu thảm kịch ngày 11/9 là biểu tượng cho sự hồi sinh và sức sống bền bỉ của New York.

Dự án do Silverstein Properties phát triển trên khu đất thuộc Cảng vụ New York và New Jersey theo hình thức thuê dài hạn. Khác với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, tòa tháp được triển khai hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân.

Kế hoạch xây dựng toà tháp đã nhiều lần bị trì hoãn trong gần hai thập kỷ do khó khăn về tài chính, thay đổi thiết kế và thiếu khách thuê chủ lực. Việc American Express quyết định chuyển trụ sở đến đây đã tạo động lực để dự án chính thức được triển khai, khép lại mảnh ghép cuối cùng trong quá trình tái thiết khu Trung tâm Thương mại Thế giới sau thảm kịch 11/9.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nổ lớn gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran cáo buộc Mỹ tấn công
Nổ lớn gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran cáo buộc Mỹ tấn công

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số địa điểm ở tỉnh ven biển Bushehr của Iran vào khoảng giữa trưa 9/7 (giờ địa phương).

Nổ lớn gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran cáo buộc Mỹ tấn công

Nổ lớn gần Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran cáo buộc Mỹ tấn công

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số địa điểm ở tỉnh ven biển Bushehr của Iran vào khoảng giữa trưa 9/7 (giờ địa phương).

Iran cảnh báo đồng minh của Mỹ sẽ phải gánh “hậu quả nghiêm trọng”
Iran cảnh báo đồng minh của Mỹ sẽ phải gánh “hậu quả nghiêm trọng”

VOV.VN - Tehran cảnh báo các đồng minh của Mỹ có liên quan đến các cuộc không kích nhằm vào Iran sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz chỉ có thể được mở theo “các điều kiện của Iran” chứ không phải dưới sức ép từ Washington.

Iran cảnh báo đồng minh của Mỹ sẽ phải gánh “hậu quả nghiêm trọng”

Iran cảnh báo đồng minh của Mỹ sẽ phải gánh “hậu quả nghiêm trọng”

VOV.VN - Tehran cảnh báo các đồng minh của Mỹ có liên quan đến các cuộc không kích nhằm vào Iran sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz chỉ có thể được mở theo “các điều kiện của Iran” chứ không phải dưới sức ép từ Washington.

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ
Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.

Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran
Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ nguyên nhân khiến Tổng thống Donald Trump quyết định mở thêm đợt tấn công nhằm vào Iran.

Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

VOV.VN - Một quan chức Mỹ tiết lộ nguyên nhân khiến Tổng thống Donald Trump quyết định mở thêm đợt tấn công nhằm vào Iran.

Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ
Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tối 8/7 (giờ Mỹ) cảnh báo Iran rằng các đòn đáp trả của Washington sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều" nếu lực lượng Iran tiếp tục nhằm vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.

Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ

Ông Trump ra tối hậu thư với Iran sau loạt đòn tấn công mới của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tối 8/7 (giờ Mỹ) cảnh báo Iran rằng các đòn đáp trả của Washington sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều" nếu lực lượng Iran tiếp tục nhằm vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ