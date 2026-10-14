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Nhân dân Nga – Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg

Thứ Tư, 19:30, 14/10/2026
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VOV.VN - Sáng 14/10, tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, đại biểu Việt Nam và Nga tham dự Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga – Việt Nam lần thứ hai đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; ông Viacheslav Kalganov, Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; chính quyền quận Vyborgsky, Saint Petersburg; Hội Người Việt Nam tại Nga, cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn.

nhan dan nga viet nam tuong nho chu tich ho chi minh tai saint petersburg hinh anh 1
Nhân dân Nga – Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg

Giữa quảng trường Hồ Chí Minh, các đại biểu đã dâng những bông hoa đỏ tươi thắm lên Bác, bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch quận Vyborgsky, ông Viktor Polunin nhấn mạnh những dấu mốc thể hiện tình cảm và sự trân trọng của Saint Petersburg đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 16/10/1978, một trong những con phố của thành phố đã được đặt tên Hồ Chí Minh. Ngày 30/6/2023, nhân kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Saint Petersburg, tượng đài Người được khánh thành tại thành phố.

nhan dan nga viet nam tuong nho chu tich ho chi minh tai saint petersburg hinh anh 2
Giữa quảng trường Hồ Chí Minh, các đại biểu đã dâng những bông hoa đỏ tươi thắm lên Bác

Ông Polunin cho biết, với việc chính thức khánh thành Quảng trường Hồ Chí Minh năm 2025, Saint Petersburg đã hình thành một quần thể công trình gắn với tên tuổi vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam. Quần thể này bao gồm tượng đài và quảng trường mang tên Người, con phố được đặt theo tên Hồ Chí Minh từ năm 1978, cùng không gian bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Trung học số 488, gần quảng trường.

Theo ông Polunin, các công trình này tạo thêm không gian để người dân Nga thể hiện sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ông cũng cho biết chính quyền thành phố quan tâm đến việc cải tạo, mở rộng khu vực vườn hoa xung quanh tượng đài, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và khách đến thăm.

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Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga – Việt Nam lần thứ hai tại thành phố Saint Petersburg.

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Tình hữu nghị Nga – Việt Nam còn được thể hiện qua sự quan tâm của thế hệ trẻ địa phương. Bên cạnh nghi thức dâng hoa, các em học sinh Nga đã đọc bài thơ "Hạt gạo làng ta" của nhà thơ Trần Đăng Khoa tại khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga – Việt Nam lần thứ hai tại thành phố Saint Petersburg. Diễn đàn diễn ra từ ngày 14 đến 17/10, với các nội dung trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, khoa học, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Hương Trà/VOV-Moscow
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