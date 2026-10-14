Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Trường Phổ thông số 488 tại Nga

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ hai, ngày 14/10, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm Trường Phổ thông số 488 tại quận Vyborg, thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) nơi đặt không gian Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp đón, bà Natalia Osennova, Hiệu trưởng nhà trường, cùng đại diện chính quyền quận Vyborg đã nồng nhiệt chào mừng Đoàn đại biểu. Đại diện nhà trường và chính quyền địa phương giới thiệu về lịch sử phát triển của trường, các hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt – Nga, đồng thời nhấn mạnh niềm tự hào khi trường là nơi lưu giữ không gian Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 2023.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm Trường Phổ thông số 488 tại Saint Petersburg (Nga)

Phía bạn khẳng định, thế hệ trẻ quận Vyborg luôn trân trọng tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, coi việc gìn giữ và tìm hiểu di sản lịch sử, văn hóa Việt Nam là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai dân tộc trong tương lai.

Thay mặt đội ngũ giáo viên, học sinh và chính quyền quận, các đại diện bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đoàn đại biểu Việt Nam vì sự quan tâm và chuyến thăm đầy ý nghĩa.

Trong sổ lưu niệm của nhà trường, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân vận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đã bày tỏ tình cảm trân trọng trước những nỗ lực của thầy và trò Trường Phổ thông số 488 trong việc gìn giữ, phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nga.

Đoàn đại biểu đã tham quan không gian Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu các hoạt động học tập, trải nghiệm văn hóa Việt Nam của học sinh Nga cũng như việc sưu tầm, lưu giữ tài liệu và kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân vận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương viết sổ tay lưu niệm nhà trường

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Chủ tịch Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga – Việt “Truyền thống và Hữu nghị” đã trao 3 Giải thưởng Khai sáng tặng 3 học sinh xuất sắc của nhà trường, nhằm động viên các em tiếp tục phát huy thành tích học tập và tích cực vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt – Nga.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ xúc động trước tình cảm kính trọng mà thầy và trò Trường Phổ thông số 488 cùng chính quyền quận Vyborg dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam tại địa phương.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Trước đó, nhân dịp này, Đoàn đại biểu Việt Nam cùng đại diện địa phương tham dự diễn đàn đã trang trọng dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường mang tên Người, gần khuôn viên nhà trường.