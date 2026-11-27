Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại miền Đông Lebanon

Theo các nhân viên y tế Gaza, cuộc không kích hôm qua của Israel nhằm vào một căn hộ tại Deir Al-Balah thuộc trung tâm Gaza, khiến ông Khaled Abu Nada - thành viên Văn phòng chính trị của Hamas và là Thứ trưởng Giáo dục Gaza, cùng với vợ ông thiệt mạng.

Ba cuộc không kích khác của Israel tại thành phố Gaza trong hôm qua đã khiến 7 người thiệt mạng. Một người khác thiệt mạng do hỏa lực của Israel tại trại tị nạn Bureij.

Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon. (Ảnh minh họa: Reuters).

Trước các cuộc tấn công liên tục của Israel, lãnh đạo Hamas Khalil Al-Hayya hôm qua tuyên bố, lực lượng này sẽ thảo luận với các phe phái Palestine khác về cách đáp trả “các hành vi vi phạm và chính sách giết người hàng ngày của Israel”.

Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đưa ra những lời đe dọa mới về việc di dời một triệu người Palestine ở Gaza, nếu Hamas không giải giáp.

Còn tại Lebanon, Israel hôm qua cho biết đã thực hiện các cuộc tấn công tại khu vực thung lũng Beqaa thuộc miền Đông Lebanon, phá hủy hàng chục quả rocket và bệ phóng của Hezbollah.

Trong khi truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin, Israel đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích và pháo kích tại miền Nam nước này, bao gồm các khu vực thuộc các quận Bint Jbeil, Nabatieh và Marjayoun.

Theo thống kê của Bộ Y tế Lebanon, trong khoảng thời gian từ ngày 2/3 đến ngày 5/11, các cuộc tấn công của Israel tại nước này đã khiến ít nhất 4.390 người thiệt mạng và hơn 12.400 người khác bị thương.