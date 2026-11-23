Theo kênh số 12 của Israel, trong một cuộc họp tổ chức hồi tuần trước, các quan chức tình báo quân sự thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công của Israel nhắm vào Iran, có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn, liên quan đến cả Lebanon, Syria và dải Gaza. Các quan chức tình báo quân sự Israel khẳng định cuộc tấn công của Israel chống Iran, sẽ kích hoạt xung đột đa mặt trận, chứ không chỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày như tính toán của Thủ tướng Neyanyahu và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad Roman Gofman.

Quân đội Israel cảnh báo xung đột quy mô lớn nếu tấn công Iran.

Cũng theo kênh số 12, lãnh đạo phe đối lập Israel, ông Avigdor Liberman, mới đây cũng bày tỏ quan ngại trước việc Thủ tướng tạm quyền Netanyahu, đang cân nhắc phát động một cuộc tấn công đơn phương mà không có sự tham gia hay chấp thuận từ phía Mỹ. Ông Liberman tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel tại thời điểm này, đều là không chính đáng và hoàn toàn xuất phát từ động cơ chính trị.

Cũng về đề tài đang thu hút sự quan tâm của công chúng Israel và khu vực này, đài Kan của Israel dẫn một nguồn giấu tên cho biết Thủ tướng Netanyahu vẫn đang gây sức để Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định mở lại cuộc chiến sớm nhất có thể. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bước đi rủi ro này.