Thời sự quốc tế tối 28/10: Khi nào biết người chiến thắng bầu cử Quốc hội Israel?

Xem thêm: Bầu cử Israel bất phân thắng bại, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
VOV.VN - Ngày 27/10, Israel tổ chức bầu cử Quốc hội, lần đầu tiên kể từ cuộc tấn công của phòng trào Hamas ngày 7/10/2023, sự kiện làm rung chuyển đất nước này và đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn. Kết quả cuộc cùng của cuộc bỏ phiếu cần nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới ngã ngũ.
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VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tập kích chưa từng có nhằm vào quốc gia láng giềng vùng Vịnh, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen, phát động thêm nhiều cuộc tấn công mới bằng cả tên lửa đạn đạo và UAV, đánh phá mục tiêu bên trong lãnh thổ Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh và một cơ sở dầu khí trọng yếu.
VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tập kích chưa từng có nhằm vào quốc gia láng giềng vùng Vịnh, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen, phát động thêm nhiều cuộc tấn công mới bằng cả tên lửa đạn đạo và UAV, đánh phá mục tiêu bên trong lãnh thổ Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh và một cơ sở dầu khí trọng yếu.
VOV.VN - Hôm nay (28/10), truyền thông khu vực và quốc tế đưa tin, nhà trung gian Qatar vừa trao cho Iran một dự thảo đề xuất thỏa thuận mới về chấm dứt chiến sự với Mỹ. Iran hiện đang xem xét đề xuất và có thể đưa phản hồi vào cuối tuần này, trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra.
VOV.VN - Hôm nay (28/10), truyền thông khu vực và quốc tế đưa tin, nhà trung gian Qatar vừa trao cho Iran một dự thảo đề xuất thỏa thuận mới về chấm dứt chiến sự với Mỹ. Iran hiện đang xem xét đề xuất và có thể đưa phản hồi vào cuối tuần này, trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra.
VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực được đẩy mạnh nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Vịnh Ba Tư.
VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực được đẩy mạnh nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Vịnh Ba Tư.