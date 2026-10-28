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Thời sự quốc tế tối 28/10: Khi nào biết người chiến thắng bầu cử Quốc hội Israel?

Thứ Tư, 20:32, 28/10/2026
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VOV.VN - Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Israel có thể được công bố chỉ vài giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, nhưng cũng có thể mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để xác định rõ bên chiến thắng.

Xem thêm: Bầu cử Israel bất phân thắng bại, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

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Bầu cử Quốc hội Israel: Khi nào biết người chiến thắng?

VOV.VN - Ngày 27/10, Israel tổ chức bầu cử Quốc hội, lần đầu tiên kể từ cuộc tấn công của phòng trào Hamas ngày 7/10/2023, sự kiện làm rung chuyển đất nước này và đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn. Kết quả cuộc cùng của cuộc bỏ phiếu cần nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới ngã ngũ.

PV/VOV.VN
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