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Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca

Thứ Sáu, 07:08, 06/11/2026
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VOV.VN - Với đa số ủng hộ, sáng nay (6/11), Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký hồi tháng 8 giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia.

Các nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca, nhận được phê chuẩn của 279 trong tổng số 600 Nghị sỹ Quốc hội nước này. Số nghị sỹ không ủng hộ văn kiện là 119 người.

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Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca. Ảnh: Reuters

Với việc Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca được Quốc hội phê chuẩn, Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây có thể gửi quân đến Saudi Arabia và Pakistan, để triển khai thỏa thuận. Tuy nhiên, phát biểu tại phiên bỏ phiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fuat Oktay nêu rõ: liên minh Thổ Nhĩ Kỳ -  Pakistan – Saudi Arabia, chỉ nhằm mục đích phòng thủ, không nhằm tấn công bất kỳ quốc gia nào.

Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca được ký đầu tháng 8/2026, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang biến động cực kỳ phức tạp. Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran cuối tháng 2/2026, lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 1 năm. Tại Yemen, giao tranh bùng phát trở lại từ giữa tháng 7/2026, trong đó lực lượng Houthi thường xuyên phát động các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia cũng như tàu hàng của Riyadh trên biển Đỏ. Các mặt trận khác như Gaza, Lebanon, Syria…liên tục chứng kiến hoạt động quân sự leo thang, đặc biệt là từ phía Israel.

Thời gian qua, một số quốc gia khu vực, trong đó có Syria, xác nhận đang tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc về khả năng tham gia Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca.

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Syria cân nhắc gia nhập Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria hôm nay cho biết nước này đang thảo luận khả năng gia nhập Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca đạt được hồi tháng 8 giữa Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Lộ trình triển khai cụ thể, chưa đưa được công bố.

Bá Thi/VOV-Cairo
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