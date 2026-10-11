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Sân bay Saudi Arabia bị tập kích: 12 người chết, 309 người bị thương

Chủ Nhật, 08:44, 11/10/2026
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VOV.VN - Giới chức Saudi Arabia vừa xác nhận 12 người nước ngoài đã thiệt mạng và 309 người bị thương trong cuộc tấn công được cho là do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh vào chiều 10/10.

 

Thông báo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia cho biết, trong số 12 người thiệt mạng có 4 công dân nước này, 2 người Bangladesh, 1 người Mỹ, 1 người Ai Cập, 1 người Jordan, 1 người Syria, 1 người Sudan và 1 người Palestine. Toàn bộ người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể của những người bị thương không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định.

san bay saudi arabia bi tap kich 12 nguoi chet, 309 nguoi bi thuong hinh anh 1
Sân bay Saudi Arabia bị tập kích: 12 người chết, 309 người bị thương. Ảnh: AP

Trước đó, truyền thông khu vực cho biết sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định, nhưng nhiều khả năng là tên lửa cỡ lớn. Nhiều xe cứu thương và trực thăng y tế đã được huy động đến sân bay để đưa các nạn nhân đi chữa trị.

Đây được coi là cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Saudi Arabia kể từ khi căng thẳng giữa nước này và lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại giữa tháng 7/2026. Trước đó, trong các ngày 5 và 7/10 vừa qua, Houthi nhiều lần tập kích sân bay King Khalid cùng một số sân bay khác ở phía Nam Saudi Arabia, bằng tên lửa đạn đạo. Các cuộc tấn công khiến tổng cộng 6 người thiệt mạng và ít nhất 36 người bị thương.

Nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế đã quyết định dừng bay đến sân bay King Khalid để đảm bảo an toàn.

Bá Thi/VOV-Cairo
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