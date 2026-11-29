Thông báo chính thức Liên quân Saudi Arabia - Yemen cho biết, trong ngày 28/11, hệ thống phòng không của lực lượng này, đã bắn hạ 4 tên lửa đạn đạo cùng 1 tên lửa hành trình do Houthi phóng đi, nhắm vào khu vực phía Nam Saudi Arabia, trong đó có Thủ đô Riyadh. Mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống nhiều địa điểm, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Cho đến sáng sớm nay, lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về cáo buộc. Trước đó, nhóm này thường lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hoạt động tập kích, ngay sau khi đòn tấn công diễn ra.

Xung đột Yemen tiếp tục leo thang từ tháng 7/2026 (Ảnh minh họa: Reuters)

Giao tranh giữa Saudi Arabia và Houthi bùng phát trở lại từ giữa tháng 7, sau cuộc không kích của quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, nhắm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa hôm 13/7. Trong hơn 4 tháng qua, nhóm vũ trang thân Iran đã phát động hàng trăm cuộc tấn công xuyên biên giới bằng tên lửa và UAV vào lãnh thổ Saudi Arabia. Trong đó, cuộc tập kích vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 13 người thiệt mạng cùng hơn 300 người bị thương. Sân bay King Khalid phải đóng cửa dừng hoạt động trong nhiều ngày, trong khi loạt quốc gia phương Tây ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, khuyến cáo công dân thận trọng khi di chuyển đến quốc gia vùng Vịnh.