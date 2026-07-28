Saudi Arabia bị tấn công từ 2 mặt trận

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia chiều 27/7 cho biết, hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái được phóng đi từ Iraq. Nguồn tin khẳng định mục tiêu nhắm đến của số thiết bị bay là các cơ sở dầu mỏ ở khu vực thủ đô Riyadh và tỉnh Đông của Saudi Arabia. Toàn bộ số vũ khí đã bị bắn hạ từ khoảng cách xa trước khi kịp tiếp cận mục tiêu. Bước đầu, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia xác định cuộc tấn công do các tay súng được Iran hẫu thuẫn, tiến hành.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột khu vực bùng phát cuối tháng 2/2026, Saudi Arabia thông báo bị tập kích bởi các thiết bị bay có nguồn gốc từ Iraq. Ngay trong chiều 27/7, Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi đã ra lệnh cho cơ quan chức năng nước này mở cuộc điều tra về cáo buộc do Saudi Arabia đưa ra.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc ra từ một cơ sở dầu mỏ, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công Saudi Arabia. Nguồn: Reuters

Cùng ngày, lực lượng Houthi ở Yemen cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree khẳng định máy bay không người lái của nhóm này đã tập kích hàng loạt mục tiêu dầu mỏ quan trọng của Saudi Arabia trải rộng từ khu vực miền Đông, cho tới cảng Yanbu. Đòn tấn công nhằm đáp trả cái gọi là hành vi xâm phạm của Saudi Arabia đối với không phận Yemen.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày, Houthi tập kích các mục tiêu dầu mỏ của Saudi Arabia. Trước đó, hôm 23/7, Houthi cũng đã phóng tên lửa tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia tại Biển Đỏ với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà nhóm này công bố hôm 20/7.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo nếu căng thẳng Saudi Arabia – Houthi tiếp tục leo thang, nhóm vũ trang Yemen có thể mở rộng tấn công ra toàn biển Đỏ, tương tự kịch bản mà nhóm này đã thực hiện giai đoạn 2023-2025, khi chiến tranh nổ ra ở dải Gaza.