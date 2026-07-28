English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Saudi Arabia bị tấn công từ 2 mặt trận

Thứ Ba, 05:47, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Căng thẳng tại vùng Vịnh vẫn chưa hạ nhiệt, dù giao tranh Mỹ - Iran đã tạm dừng 3 ngày liên tiếp. Hôm 27/7, Saudi Arabia nổi lên thành điểm nóng mới, khi bị tập kích dồn dập từ cả hai hướng Iraq và Yemen.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia chiều 27/7 cho biết, hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái được phóng đi từ Iraq. Nguồn tin khẳng định mục tiêu nhắm đến của số thiết bị bay là các cơ sở dầu mỏ ở khu vực thủ đô Riyadh và tỉnh Đông của Saudi Arabia. Toàn bộ số vũ khí đã bị bắn hạ từ khoảng cách xa trước khi kịp tiếp cận mục tiêu. Bước đầu, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia xác định cuộc tấn công do các tay súng được Iran hẫu thuẫn, tiến hành.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột khu vực bùng phát cuối tháng 2/2026, Saudi Arabia thông báo bị tập kích bởi các thiết bị bay có nguồn gốc từ Iraq. Ngay trong chiều 27/7, Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi đã ra lệnh cho cơ quan chức năng nước này mở cuộc điều tra về cáo buộc do Saudi Arabia đưa ra.

saudi arabia bi tan cong tu 2 mat tran hinh anh 1
Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc ra từ một cơ sở dầu mỏ, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công Saudi Arabia. Nguồn: Reuters

Cùng ngày, lực lượng Houthi ở Yemen cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree khẳng định máy bay không người lái của nhóm này đã tập kích hàng loạt mục tiêu dầu mỏ quan trọng của Saudi Arabia trải rộng từ khu vực miền Đông, cho tới cảng Yanbu. Đòn tấn công nhằm đáp trả cái gọi là hành vi xâm phạm của Saudi Arabia đối với không phận Yemen.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày, Houthi tập kích các mục tiêu dầu mỏ của Saudi Arabia. Trước đó, hôm 23/7, Houthi cũng đã phóng tên lửa tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia tại Biển Đỏ với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải mà nhóm này công bố hôm 20/7.  

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo nếu căng thẳng Saudi Arabia – Houthi tiếp tục leo thang, nhóm vũ trang Yemen có thể mở rộng tấn công ra toàn biển Đỏ, tương tự kịch bản mà nhóm này đã thực hiện giai đoạn 2023-2025, khi chiến tranh nổ ra ở dải Gaza.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump đặt điều kiện mới với thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia
Ông Trump đặt điều kiện mới với thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 tuyên bố Saudi Arabia sẽ phải tham gia Hiệp định Abraham nếu muốn thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự vừa ký với Mỹ được thông qua.

Ông Trump đặt điều kiện mới với thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia

Ông Trump đặt điều kiện mới với thỏa thuận hạt nhân Saudi Arabia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 tuyên bố Saudi Arabia sẽ phải tham gia Hiệp định Abraham nếu muốn thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự vừa ký với Mỹ được thông qua.

Saudi Arabia đứng giữa sức ép từ Houthi và quan hệ chiến lược với Mỹ
Saudi Arabia đứng giữa sức ép từ Houthi và quan hệ chiến lược với Mỹ

VOV.VN - Saudi Arabia đang đứng trước những sức ép và lựa chọn chiến lược mới khi vừa đối mặt với nguy cơ an ninh gia tăng từ các hoạt động của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ, vừa thúc đẩy quan hệ chiến lược với Mỹ thông qua một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự.

Saudi Arabia đứng giữa sức ép từ Houthi và quan hệ chiến lược với Mỹ

Saudi Arabia đứng giữa sức ép từ Houthi và quan hệ chiến lược với Mỹ

VOV.VN - Saudi Arabia đang đứng trước những sức ép và lựa chọn chiến lược mới khi vừa đối mặt với nguy cơ an ninh gia tăng từ các hoạt động của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ, vừa thúc đẩy quan hệ chiến lược với Mỹ thông qua một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự.

Mỹ muốn Saudi Arabia phải bình thường hoá quan hệ với Israel
Mỹ muốn Saudi Arabia phải bình thường hoá quan hệ với Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 tuyên bố Saudi Arabia sẽ phải bình thường hóa quan hệ với Israel trước khi thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và nước này có thể được chính thức triển khai. 

Mỹ muốn Saudi Arabia phải bình thường hoá quan hệ với Israel

Mỹ muốn Saudi Arabia phải bình thường hoá quan hệ với Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 tuyên bố Saudi Arabia sẽ phải bình thường hóa quan hệ với Israel trước khi thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và nước này có thể được chính thức triển khai. 

Thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Saudi Arabia có là mối bận tâm của Israel?
Thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Saudi Arabia có là mối bận tâm của Israel?

VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ và Saudi Arabia công bố ngày 22/7 tạo ra một tình thế đặc biệt tại Trung Đông. Đó là khi đồng minh Israel cảm nhận được chính sách của Mỹ ngày càng độc lập hơn với mong muốn của mình.

Thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Saudi Arabia có là mối bận tâm của Israel?

Thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Saudi Arabia có là mối bận tâm của Israel?

VOV.VN - Thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ và Saudi Arabia công bố ngày 22/7 tạo ra một tình thế đặc biệt tại Trung Đông. Đó là khi đồng minh Israel cảm nhận được chính sách của Mỹ ngày càng độc lập hơn với mong muốn của mình.

Mỹ muốn Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham
Mỹ muốn Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 khẳng định sẽ không thúc đẩy thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Saudi Arabia nếu nước này không tham gia Hiệp định Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel. 

Mỹ muốn Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham

Mỹ muốn Saudi Arabia tham gia Hiệp định Abraham

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 khẳng định sẽ không thúc đẩy thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Saudi Arabia nếu nước này không tham gia Hiệp định Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ