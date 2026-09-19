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Saudi Arabia lùi ngày chuyển dầu cho châu Âu

Thứ Bảy, 19:29, 19/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông quốc tế hôm nay cho biết, Tập đoàn dầu khí lớn nhất Saudi Arabia  vừa thông báo cho khách hàng châu Âu về việc không thể cung cấp dầu vào tháng 10 năm nay như kế hoạch. Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược của Tập đoàn bị hư hỏng và chưa thể vận hành trở lại. 

Hãng tin Bloomberg và một số nguồn cho biết Tập đoàn dầu khí Aramco của Saudi Arabia ngày hôm qua đã phải thông báo cho ít nhất 2 khách hàng là các đơn vị lọc dầu châu Âu, về sự trì hoãn thời gian bàn giao dầu thô. Theo đó, các khách hàng châu Âu của Aramco sẽ không thể nhận được dầu thô vào tháng 10/2026 như kế hoạch. Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây của Saudi Arabia chưa thể vận hành trở lại. Hệ thống này đã bị hư hại và phải dừng hoạt động sau đòn tập kích của máy bay không người lái từ Iraq hôm 10/9.

saudi arabia lui ngay chuyen dau cho chau Au hinh anh 1
Ảnh minh họa

Hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia - quốc gia đứng thứ 3 thế giới về khai thác và xuất khẩu dầu thô - đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột vũ trang trong khu vực. Xuất khẩu dầu thô của Riyadh qua các cảng từ vịnh Ba Tư, gần như tê liệt sau khi eo biển Hormuz bị phỏng tỏa từ cuối tháng 2/2026 vì chiến sự Mỹ - Israel - Iran bùng phát. Saudi Arabia đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ trung tâm sản xuất ở mạn vịnh Ba Tư, sang các cảng trên biển Đỏ, thông qua đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây dài 1.200km và có công suất lên tới 7 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, hệ thống này đã bị hư hại và không thể hoạt động, sau đòn tập kích bằng máy bay không người lái từ Iraq hôm 10/9. Theo Bloomberg, quá trình sửa chữa các hư hại và vận hành trở lại đường ống với đầy đủ công suất, có thể kéo dài khoảng 6 tuần.

Bá Thi/VOV-Cairo
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