Saudi Arabia chuẩn bị triển khai lực lượng bảo vệ an toàn hàng hải tại biển Đỏ

Ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, Liên minh phòng thủ biển do nước này dẫn dắt, chuẩn bị thực hiện việc triển khai lực lượng tới để đảm bảo lưu thông tại tuyến biển Đỏ, vịnh Aden và eo biển Bab el-Mandeb. Thông tin được công bố trong bối cảnh nhóm Houthi ở Yemen đã chiếm quyền kiểm soát hầu như toàn bộ các khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb, trực tiếp đe dọa tự do lưu thông của tàu thuyền qua vùng biển chiến lược này.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, đại diện 41 nước vừa tiến hành cuộc họp tại Jeddah, nhằm thảo luận kế hoạch triển khai lực lượng của Liên minh Phòng thủ Hàng hải Đa quốc gia do Saudi Arabia dẫn dắt, tới bảo vệ tự do hàng hải tại tuyến biển Đỏ, vịnh Aden và eo biển Bab el-Mandad.

Các chiến binh của lực lượng Houthi ở Yemen. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 4, đại diện các nước ủng hộ và tham gia Liên minh, nhóm họp để thảo luận kế hoạch triển khai quân. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia khẳng định Liên minh đã đạt đến “Khả năng Tác chiến Sơ bộ” và đang tiếp tục hướng tới việc triển khai tác chiến thực tế. Tuy nhiên, thời gian, phương thức cũng như quy mô lực lượng sẽ triển khai, không được đề cập.

Liên minh Phòng thủ Hàng hải Đa quốc gia được thành lập hồi cuối tháng 7/2026 theo sáng kiến của Saudi Arabia, với 14 nước tham gia, gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Ai Cập, Pakistan, Djibouti, Somalia, Bangladesh, Yemen, Sudan, Comoros và Saudi Arabia. Sáng kiến được thúc đẩy sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với Saudi Arabia tại khu vực biển Đỏ. Sứ mệnh của Liên minh là bảo vệ an toàn hàng hải tại các tuyến chiến lược bao quanh bán đảo A rập, khu vực vịnh Aden, eo biển Bab el-Mandab và biển Đỏ.

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia cho biết, trong phiên họp lần thứ 4 được tổ chức tại Jeddah ngày 17/9, có 154 đại diện tham gia gồm Tư lệnh Hải quân, Đại sứ, các nhà hoạch định và quan chức cấp cao các nước, trong đó có Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, danh sách cụ thể 41 nước cử đại diện tham gia, chưa được công bố.