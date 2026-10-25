Saudi Arabia mở lại sân bay King Khalid sau 2 tuần đóng cửa vì hoạt động tấn công

Sân bay King Khalid phải đóng cửa từ ngày 10/10, sau đòn tập kích của lực lượng Houthi ở Yemen khiến 13 người chết và hơn 300 người bị thương. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng với sân bay lớn nhất ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và khiến cảng hàng không này phải đóng cửa.

Trong thông báo trên mạng xã hội X tối qua, ban quản trị sân bay King Khalid cho biết sân bay này chính thức hoạt động trở lại từ hôm nay (25/10). Ga sân bay số 1 (Terminal 1) dành cho các chuyến bay nội địa. Ga sân bay số 2 (Terminal 2), dành cho các chuyến bay quốc tế. Tuy nhiên, thông báo không cho biết những hãng bay nào sẽ khôi phục hoạt động tại sân bay King Khalid trong ngày đầu mở lại.

Khói và lửa bốc lên từ sân bay quốc tế của Saudi Arabia sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay này hôm 8/10. Ảnh: Reuters

Trước đó, sau cuộc tập kích của Houthi hôm 10/10, nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế, đã thông báo đình chỉ bay vô thời hạn đến Riyadh. Đồng thời, nhiều quốc gia phương Tây ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, khuyến cáo công dân thận trọng khi di chuyển đến quốc gia vùng Vịnh