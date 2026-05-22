  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

Thứ Sáu, 09:06, 22/05/2026
VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Phát biểu trước truyền thông, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ sự tiếc nuối khi nguồn viện trợ tài chính và quân sự dành cho Kiev đang có sự phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia thành viên. Ông Rutte nhấn mạnh việc duy trì và gia tăng ngân sách hỗ trợ cho Ukraine là điều sống còn trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài dưới nhiều hình thức khác nhau.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Mark Rutte được đưa ra trong thời điểm các đồng minh phương Tây đang phải nỗ lực tái cân bằng ngân sách quốc phòng. Ảnh: Reuters

Lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO được đưa ra trong thời điểm các đồng minh phương Tây đang phải nỗ lực tái cân bằng ngân sách quốc phòng. Trước đó, NATO cũng đã lưu ý các quốc gia thành viên rằng mục tiêu chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% GDP có thể sẽ phải tăng lên nữa để đáp ứng các thách thức an ninh mới phát sinh từ cuộc xung đột.

Dù Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã thông qua các gói vay và hỗ trợ tài chính cho Ukraine sau nhiều tháng bế tắc (do các lệnh phủ quyết từ một số thành viên như Hungary), NATO vẫn thúc giục các chính phủ cần có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đặc biệt là trong việc cung cấp khí tài quân sự trực tiếp cho Kiev.

Tuyên bố này cũng gián tiếp phản ánh áp lực ngày càng lớn lên các quốc gia châu Âu, buộc họ phải tự chủ hơn về mặt phòng thủ và chia sẻ gánh nặng tài chính, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực từ Mỹ.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

Rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz - bài toán nan giải của Hải quân Mỹ
VOV.VN - Việc Iran rải thủy lôi phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ đe dọa tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới mà còn phơi bày điểm yếu ít được nhắc tới của Hải quân Mỹ.

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát
VOV.VN - Sau những thành công trong việc làm chủ bầu trời bằng thiết bị không người lái, quân đội Ukraine tiếp tục khiến giới chuyên gia quân sự bất ngờ khi cải tiến các dòng drone tự sát tầm xa thành bệ phóng rocket mini, chủ động săn lùng và chế áp các hệ thống phòng không nằm sâu trong hậu phương Nga.

