Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

Phát biểu trước truyền thông, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ sự tiếc nuối khi nguồn viện trợ tài chính và quân sự dành cho Kiev đang có sự phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia thành viên. Ông Rutte nhấn mạnh việc duy trì và gia tăng ngân sách hỗ trợ cho Ukraine là điều sống còn trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài dưới nhiều hình thức khác nhau.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Mark Rutte được đưa ra trong thời điểm các đồng minh phương Tây đang phải nỗ lực tái cân bằng ngân sách quốc phòng.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO được đưa ra trong thời điểm các đồng minh phương Tây đang phải nỗ lực tái cân bằng ngân sách quốc phòng. Trước đó, NATO cũng đã lưu ý các quốc gia thành viên rằng mục tiêu chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% GDP có thể sẽ phải tăng lên nữa để đáp ứng các thách thức an ninh mới phát sinh từ cuộc xung đột.

Dù Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã thông qua các gói vay và hỗ trợ tài chính cho Ukraine sau nhiều tháng bế tắc (do các lệnh phủ quyết từ một số thành viên như Hungary), NATO vẫn thúc giục các chính phủ cần có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đặc biệt là trong việc cung cấp khí tài quân sự trực tiếp cho Kiev.

Tuyên bố này cũng gián tiếp phản ánh áp lực ngày càng lớn lên các quốc gia châu Âu, buộc họ phải tự chủ hơn về mặt phòng thủ và chia sẻ gánh nặng tài chính, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực từ Mỹ.