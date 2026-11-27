Phát biểu sau khi ký văn bản ấn định ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội mới đắc cử Aleksandar Cupic đã kêu gọi toàn thể công dân Serbia thể hiện trách nhiệm và đi bỏ phiếu vào ngày 27/12, đồng thời kêu gọi một chiến dịch bầu cử dân chủ với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Theo ông, tổng thống tiếp theo của Serbia cần có tính chính danh mạnh mẽ và thể hiện được sự đoàn kết quốc gia.

Theo luật pháp Serbia, cuộc bầu cử tổng thống phải được thông báo trong khoảng từ 30 đến 60 ngày trước ngày bỏ phiếu, đồng thời phải được tổ chức trong vòng 3 tháng kể từ khi tổng thống đương nhiệm mãn nhiệm. Cuộc bầu cử sắp tới được Chủ tịch Quốc hội Cupic công bố một ngày trước thời hạn pháp lý và sẽ diễn ra chỉ hơn 2 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội sớm ngày 25/10.

Chủ tịch Quốc hội Serbia Aleksandar Cupic. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, cựu Tổng thống Aleksandar Vucic đã từ chức vào ngày 27/9 để tranh cử chức thủ tướng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 25/10. Tuy nhiên, ông đã thất bại trước các ứng cử viên được đề cử bởi phong trào do sinh viên lãnh đạo. Sau khi ông Vucic từ chức, bà Ana Brnabic đã tạm thời đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời. Đến ngày 19/11, ông Aleksandar Cupic được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và tiếp quản nhiệm vụ tổng thống lâm thời từ bà Brnabic.

Đảng “Danh sách Sinh viên”- đảng đã giành được đa số ghế trong quốc hội vào tháng 10 vừa qua cho biết, sẽ công bố ứng cử viên tổng thống ngay sau khi cuộc bầu cử được công bố chính thức. Bên cạnh đó, một số nhân vật chính trị khác cũng đã bày tỏ ý định tranh cử, trong đó có ông Branimir Nestorovic, lãnh đạo phong trào “Chúng ta-Tiếng nói của Nhân dân” và doanh nhân Bogoljub Karic.

Tổng thống Serbia được bầu trực tiếp, với nhiệm kỳ 5 năm. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ bước tiếp vào vòng bầu cử thứ hai để phân định kết quả cuối cùng.

Vai trò chức danh tổng thống tại Serbia chủ yếu mang tính nghi lễ, với quyền lực pháp lý chính thức tương đối hạn chế, trong khi quyền hành pháp chủ yếu thuộc về chính phủ và thủ tướng. Tổng thống cũng có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các tư lệnh quân đội và có thể giải tán quốc hội theo yêu cầu của chính phủ.