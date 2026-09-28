Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử sớm

Việc Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic từ chức sớm bảy tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc, diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội sớm của Serbia vào ngày 25 tháng 10 và cho phép ông có cơ hội được bổ nhiệm làm thủ tướng nếu đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông thành lập được chính phủ mới. Dòng người ủng hộ đã xuất hiện trước Phủ Tổng thống ở trung tâm thành phố Belgrade.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic từ chức. (Ảnh: EPA)

Theo hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội sắp mãn nhiệm, Ana Brnabic sẽ giữ chức nhiệm vụ tổng thống lâm thời cho đến khi tổng thống mới được bầu. Cuộc bầu cử tổng thống phải được hoàn tất trong vòng 90 ngày, với chiến dịch tranh cử kéo dài từ 30 đến 60 ngày.

Trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội sớm vào tháng tới sẽ là cuộc đối đầu giữa đảng đảng Tiến bộ Serbia của ông Vucic và các đồng minh với Students Win, một phong trào chống tham nhũng do sinh viên lãnh đạo và một liên minh của các đảng đối lập thân phương Tây.