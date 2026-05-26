Trung Quốc và Serbia: Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới

Dưới sự chỉ đạo chiến lược của hai nhà lãnh đạo, quan hệ Trung Quốc - Serbia đã duy trì được sự phát triển ở mức cao trong những năm gần đây. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 6,5 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước.

Serbia là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên hợp tác với Trung Quốc trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI). Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Serbia, dưới khuôn khổ này đã đẩy nhanh tiến độ phát triển một loạt dự án như tuyến đường sắt Budapest - Belgrade và Hành lang Fruska Gora nối giữa Novi Sad và Ruma. Với việc Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Serbia có hiệu lực vào ngày 1/7/2024, các sản phẩm đặc sản của Serbia, như rượu vang, mật ong, thịt bò,…, đang ngày càng thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Serbia Vucic cho rằng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Serbia là có nền tảng vững chắc, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, tận dụng chính sách miễn thị thực, hiệp định thương mại tự do và các chuyến bay thẳng để mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống.

Cùng ngày 25/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng trao tặng ông Vucic Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà nhân dân (CHND) Trung Hoa. Tổng thống Vucic bày tỏ vui mừng và mô tả sự kiện này là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Ông tái khẳng định cam kết thúc đẩy tình hữu nghị song phương cũng như xây dựng cộng đồng Serbia - Trung Quốc vững mạnh trong tương lai.

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, hai nước đã đưa ra một tuyên bố chung thúc đẩy bốn sáng kiến ​​toàn cầu do Trung Quốc đề xuất: Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu (GDI), Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu, Sáng kiến ​​Văn minh Toàn cầu và Sáng kiến ​​Quản trị Toàn cầu (GGI).

Nhấn mạnh rằng bốn sáng kiến ​​toàn cầu đã đóng góp trí tuệ và sức mạnh của Trung Quốc vào việc giải quyết các vấn đề phát triển toàn cầu, đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu, thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh và cải thiện quản trị toàn cầu. Serbia quyết định tham gia Nhóm Bạn bè của Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu (GDI) và Nhóm Bạn bè của Sáng kiến ​​Quản trị Toàn cầu (GGI), thể hiện thiện chí làm sâu sắc thêm hợp tác với Trung Quốc về quản trị quốc tế và phát triển toàn cầu.