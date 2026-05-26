  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc và Serbia: Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới

Thứ Ba, 06:35, 26/05/2026
VOV.VN - Ngày 25/5, tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai nước cùng nhau vạch ra con đường tươi sáng hướng tới một tương lai chung và thịnh vượng chung, đồng thời nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Serbia lên một tầm cao mới.

Dưới sự chỉ đạo chiến lược của hai nhà lãnh đạo, quan hệ Trung Quốc - Serbia đã duy trì được sự phát triển ở mức cao trong những năm gần đây. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 6,5 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước.

Serbia là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên hợp tác với Trung Quốc trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI). Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Serbia, dưới khuôn khổ này đã đẩy nhanh tiến độ phát triển một loạt dự án như tuyến đường sắt Budapest - Belgrade và Hành lang Fruska Gora nối giữa Novi Sad và Ruma. Với việc Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Serbia có hiệu lực vào ngày 1/7/2024, các sản phẩm đặc sản của Serbia, như rượu vang, mật ong, thịt bò,…, đang ngày càng thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Serbia Vucic cho rằng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Serbia là có nền tảng vững chắc, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, tận dụng chính sách miễn thị thực, hiệp định thương mại tự do và các chuyến bay thẳng để mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống.

Cùng ngày 25/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng trao tặng ông Vucic Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà nhân dân (CHND) Trung Hoa. Tổng thống Vucic bày tỏ vui mừng và mô tả sự kiện này là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Ông tái khẳng định cam kết thúc đẩy tình hữu nghị song phương cũng như xây dựng cộng đồng Serbia - Trung Quốc vững mạnh trong tương lai.

Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, hai nước đã đưa ra một tuyên bố chung thúc đẩy bốn sáng kiến ​​toàn cầu do Trung Quốc đề xuất: Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu (GDI), Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu, Sáng kiến ​​Văn minh Toàn cầu và Sáng kiến ​​Quản trị Toàn cầu (GGI).

Nhấn mạnh rằng bốn sáng kiến ​​toàn cầu đã đóng góp trí tuệ và sức mạnh của Trung Quốc vào việc giải quyết các vấn đề phát triển toàn cầu, đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu, thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh và cải thiện quản trị toàn cầu. Serbia quyết định tham gia Nhóm Bạn bè của Sáng kiến ​​Phát triển Toàn cầu (GDI) và Nhóm Bạn bè của Sáng kiến ​​Quản trị Toàn cầu (GGI), thể hiện thiện chí làm sâu sắc thêm hợp tác với Trung Quốc về quản trị quốc tế và phát triển toàn cầu.

Pakistan và Trung Quốc ký thỏa thuận chiến lược về khai thác và xuất khẩu muối
VOV.VN - Pakistan và Trung Quốc hôm qua (24/5) đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn nhằm mở rộng hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu muối đá của Pakistan ra thị trường toàn cầu.

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Canada lần đầu tiên sau 10 năm
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/5 ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28-30/5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này
VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới.

4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 20/5, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký Tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, được xem là cam kết chiến lược quan trọng giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương
VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19-20/5 đánh dấu một bước phát triển mới của quan hệ song phương giữa hai đối tác đã hết sức gần gũi.

