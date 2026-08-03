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Trung Quốc dự báo siêu El Nino có thể mạnh nhất trong vòng 150 năm

Thứ Hai, 09:53, 03/08/2026
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VOV.VN - Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt El Nino đang mạnh lên ở Thái Bình Dương có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua.

Dữ liệu giám sát của Trung tâm Khí hậu Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho thấy, khu vực Trung và Đông xích đạo Thái Bình Dương đã đạt điều kiện El Nino vào tháng 5, với nhiệt độ bề mặt biển tiếp tục ấm lên trong tháng 6. Từ tháng 7, khu vực này đã bước vào vùng theo dõi của một sự kiện El Nino mạnh và xác suất xảy ra siêu El Nino đang tăng lên.

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Một người giao hàng di chuyển qua con phố ngập nước sau trận mưa lớn ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc. Ảnh: VCG

Sự kiện này dự kiến ​​sẽ kéo dài ít nhất đến mùa Xuân năm 2027, với tổng thời gian dự kiến gần bằng thời gian trung bình trong lịch sử của các sự kiện El Nin, khoảng 10-11 tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về cường độ cuối cùng của El Nino.

Phát biểu trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), bà Trần Lệ Quyên, dự báo viên trưởng của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, cho biết: “Nhìn chung, trong mùa Hè của năm phát triển El Nino, nhiều cơn bão hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, với cường độ mạnh hơn. Các cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc cũng có xu hướng mạnh hơn, gây tác động khá lớn về gió và mưa ở các khu vực ven biển Đông Nam và phía Nam. Ngoài ra, còn có khả năng các cơn bão sẽ di chuyển về phía Bắc và gây ảnh hưởng”.

Cũng theo chuyên gia này, vào mùa Thu và Đông, khi El Nino đạt đến đỉnh điểm, lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc có xu hướng tăng rõ rệt. Mùa Xuân và Hè năm sau khi El Nino suy yếu, nguy cơ lũ lụt sẽ cao hơn ở lưu vực Trường Giang (sông Dương Tử) và khu vực Giang Nam nước này.

“Theo dữ liệu lịch sử và phân tích của các chuyên gia, tác động của hiện tượng El Nino mạnh lên khí hậu toàn cầu thường đạt đỉnh vào năm sau khi sự kiện xảy ra, bởi ảnh hưởng của đại dương lên khí quyển có độ trễ và thường chỉ trở nên rõ rệt hoàn toàn sau 6 tháng đến 1 năm kể từ khi sự kiện đạt đỉnh”, bà Trần Lệ Quyên dự báo.

Những ngày qua, cảnh báo thời tiết đã được ban hành tại nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc, như tỉnh Sơn Tây ở miền Bắc, tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam và tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.

Ngày 2/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phải ban hành cảnh báo màu cam về mưa lớn – mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp, với nhiều khu vực bị ảnh hưởng như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Nội Mông, Quảng Tây và Quảng Đông. Bộ Thủy lợi nước này cũng kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ IV về phòng chống lũ lụt tại Trùng Khánh, trong khi tỉnh Tứ Xuyên phải di dời trước 64.609 người như một biện pháp phòng ngừa, sau những trận mưa lớn gần đây. Tỉnh Quảng Đông đã ban hành cảnh báo phòng chống mưa lớn đối với 4 thành phố, trong khi Nội Mông cũng ban hành cảnh báo màu vàng về thời tiết đối lưu mạnh.

Theo Báo cáo Triển vọng khí hậu toàn cầu liên năm đến liên thập kỷ hàng năm của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiệt độ trung bình toàn cầu có khả năng duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần mức cao kỷ lục trong khoảng thời gian từ 2026-2030.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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