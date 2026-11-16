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Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản bị tấn công

Thứ Hai, 16:27, 16/11/2026
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VOV.VN - Chuỗi các cuộc tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn và một siêu máy tính của nước này vừa trở thành mục tiêu của các tin tặc.

 

Viện Nghiên cứu Vật lý - Hóa học Nhật Bản (RIKEN) hôm nay cho biết siêu máy tính "Fugaku" của viện đã bị truy cập trái phép từ bên ngoài. Hiện tại, RIKEN đã tạm dừng hoạt động của siêu máy tính này và đang tiến hành kiểm tra chi tiết để xác định xem có xảy ra các thiệt hại như rò rỉ thông tin hay không.

sieu may tinh fugaku cua nhat ban bi tan cong hinh anh 1
Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản. Ảnh NHK

Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, từ ngày 12/11 vừa qua, hệ thống quản lý xác thực người dùng của siêu máy tính "Fugaku", đặt tại cơ sở của RIKEN ở thành phố Kobe, đã bắt đầu ghi nhận các kết nối đáng ngờ từ bên ngoài. Tiếp theo, từ 4h30 ngày 14/11, RIKEN đã buộc phải chặn mọi truy cập từ bên ngoài và tạm dừng hoạt động của siêu máy tính này.

RIKEN đã gửi thông báo qua email tới những người sử dụng hệ thống, đồng thời đang khẩn trương kiểm tra tình hình cụ thể để xác định xem có xảy ra thiệt hại hay không.

Siêu máy tính "Fugaku" được phát triển với mục tiêu đạt hiệu suất tính toán thuộc hàng cao nhất thế giới và chính thức đi vào vận hành toàn diện từ năm 2021. Ngay từ giai đoạn đầu, hệ thống này đã đứng đầu thế giới về tốc độ tính toán.

Hiện nay, Fugaku đang được các trường đại học và viện nghiên cứu sử dụng cho các công trình nghiên cứu tiên tiến trong những lĩnh vực như phòng chống thiên tai và khoa học cơ bản… đồng thời, nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty dược phẩm, cũng sử dụng hệ thống này để phục vụ công tác phát triển sản phẩm. Do đó, thiệt hại được dự báo là sẽ vô cùng nghiêm trọng nếu Fugaku bị xâm nhập.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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