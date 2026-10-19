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Số người chết ở Gaza gần chạm ngưỡng 75.000

Thứ Hai, 21:44, 19/10/2026
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VOV.VN - Những giờ qua, quân đội Israel bị cáo buộc tiếp tục tấn công vào dải Gaza, gây ra cái chết của ít nhất 5 người và khiến hàng chục người khác bị thương. Các vụ tấn công được tiến hành bất chấp lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn đang còn hiệu lực.

 

Cơ quan Y tế Palestine cho biết, các cuộc tấn công trong 24 giờ qua của quân đội Israel vào nhiều khu vực khác nhau ở dải Gaza, đã khiến 5 người thiệt mạng, 22 người bị thương. Tuy nhiên, diễn biến chi tiết của các cuộc tấn công, không được nêu cụ thể. Danh tính của các nạn nhân cũng chưa được công bố.

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Số người thiệt mạng tại Gaza tiếp tục tăng cao (Ảnh minh họa: Reuters)

Tính chung từ đầu cuộc chiến ngày 7/10/2023, tổng thương vong ghi nhận tại Gaza theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, là 74.480 người chết, 175.539 người bị thương. Khoảng 70% nạn nhân là trẻ em và phụ nữ. Ngoài ra, còn khoảng 8.000-10.000 thuộc diện mất tích và nhiều khả năng đang bị chôn vùi trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra.   

Quân đội Israel chưa xác nhận các thông tin này. Tuy nhiên, theo truyền thông khu vực, số liệu thương vong trên là đáng tin cậy, phản ánh sự thảm khốc của cuộc chiến mà quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza trong hơn 3 năm qua.

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UAE chuyển 789 tấn hàng viện trợ đến Gaza

VOV.VN - Hàng chục xe tải chở hàng viện trợ từ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã đến Gaza trong tuần trước, một phần của chiến dịch Hiệp sĩ dũng cảm 3 đang diễn ra của nước này, nhằm hỗ trợ các gia đình tại vùng lãnh thổ ven biển này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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