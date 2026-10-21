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Tấn công bằng UAV ở biên giới Sudan - Nam Sudan khiến hơn 150 người chết

Thứ Tư, 21:49, 21/10/2026
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VOV.VN - Các quan chức Nam Sudan cho biết hơn 150 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu chợ tại Abyei, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF tiếp diễn.

 

Đây là vụ tấn công mới nhất, trong một loạt các vụ tấn công đẫm máu trong những ngày gần đây trong cuộc xung đột Sudan, giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

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Người dân bị tấn công do UAV tại Nam Sudan. Ảnh: Reuters

Theo các nguồn tin ngoại giao, cuộc tấn công xảy ra hôm 19/10, nhắm vào một kho nhiên liệu trong chợ ở khu vực Abyei, do RSF quản lý.

Theo một quan chức khu vực Abyei, số người thiệt mạng trong vụ tấn công là 153, nhưng có khả năng sẽ còn tăng lên, khi hỏa hoạn do cuộc tấn công gây ra chưa được dập tắt hoàn toàn.

Quan chức này cáo buộc quân đội Sudan chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Cả quân đội Sudan và RSF chưa đưa ra tuyên bố về vụ việc.

Khu vực Abyei giàu dầu mỏ, hiện đang được Sudan và Nam Sudan quản lý chung. Chính phủ Sudan cáo buộc RSF hiện diện tại khu vực này.

Vào tháng 5/2026, Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA) cảnh báo, sự hiện diện của RSF tại Abyei làm gia tăng tình trạng bất ổn tại đây, đồng thời cho biết thêm, việc trì hoãn xác định quy chế cuối cùng của khu vực tranh chấp đã gây nguy hiểm cho dân thường và nhân viên Phái bộ.

Giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF đã lan rộng trong những ngày qua, ngoài chiến trường chính tại Kordofan, giao tranh đã xảy ra tại Thủ đô Khartoum và miền Đông Sudan.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của hai bên tiếp tục gây thương vong nặng nề cho dân thường. Trong đó vụ tấn công gần một khu chợ tại thị trấn Al-Dibab thuộc bang Tây Kordofan hôm 18/10, khu vực do RSF kiểm soát, đã khiến hơn 80 người thiệt mạng.

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Giao tranh ác liệt tại bang Bắc Kordofan của Sudan

VOV.VN - Giao tranh tiếp diễn ác liệt tại bang Bắc Kordofan giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) trong những ngày qua, khi đây là khu vực ngã ba giữa Thủ đô Khartoum ở trung tâm, vùng Darfur rộng lớn ở phía Tây và các khu vực miền Nam.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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