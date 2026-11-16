Tàu chở 2 triệu thùng dầu thô bị chìm tại eo biển Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, chiếc tàu bị chìm khi đang chở theo hơn 2 triệu thùng dầu thô. Đây là một trong 2 tàu chở dầu mà IRGC thông báo đã bị trúng thủy lôi trước đó. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.

Cùng lúc, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu bị tấn công tại vịnh A rập, trước khi tiến vào eo Hormuz. Nguồn tin khẳng định, toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn và không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chưa thể xác định con tàu bị tập kích và chiếc tàu chở dầu bị chìm như thông báo của Iran, là cùng một chiếc hay không.

Thời gian gần đây, Iran thường xuyên thông báo việc tàu dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Tehran phong tỏa. Phần lớn báo cáo chưa được các nguồn đáng tin cậy, kiểm chứng.