English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu chở 2 triệu thùng dầu thô bị chìm tại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 06:25, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran tối qua (15/11) thông báo một tàu chở dầu cỡ lớn đã va phải thủy lôi, phát nổ và chìm tại eo biển Hormuz. Số phận thủy thủ trên tàu, chưa được xác định.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, chiếc tàu bị chìm khi đang chở theo hơn 2 triệu thùng dầu thô. Đây là một trong 2 tàu chở dầu mà IRGC thông báo đã bị trúng thủy lôi trước đó. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.

tau cho 2 trieu thung dau tho bi chim tai eo bien hormuz hinh anh 1

Cùng lúc, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở dầu bị tấn công tại vịnh A rập, trước khi tiến vào eo Hormuz. Nguồn tin khẳng định, toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn và không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chưa thể xác định con tàu bị tập kích và chiếc tàu chở dầu bị chìm như thông báo của Iran, là cùng một chiếc hay không.   

Thời gian gần đây, Iran thường xuyên thông báo việc tàu dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Tehran phong tỏa. Phần lớn báo cáo chưa được các nguồn đáng tin cậy, kiểm chứng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran thông báo có thêm tàu dầu va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz
Iran thông báo có thêm tàu dầu va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều 10/11 thông báo, vừa có thêm 2 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz, do không tuân thủ hướng dẫn lưu thông an toàn.

Iran thông báo có thêm tàu dầu va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz

Iran thông báo có thêm tàu dầu va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều 10/11 thông báo, vừa có thêm 2 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz, do không tuân thủ hướng dẫn lưu thông an toàn.

Thêm 3 tàu dầu bị trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz
Thêm 3 tàu dầu bị trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối 8/11 thông báo ít nhất 3 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz trong cùng ngày.

Thêm 3 tàu dầu bị trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Thêm 3 tàu dầu bị trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối 8/11 thông báo ít nhất 3 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz trong cùng ngày.

Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz
Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo có thêm 2 tàu dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo có thêm 2 tàu dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ