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Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 22:20, 06/11/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo có thêm 2 tàu dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong 24h, có tàu chở dầu bốc cháy do va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo. Trước đó, trong ngày 5/11, IRGC tuyên bố có tổng cộng 5 tàu dầu bị phát nổ và bốc cháy ở eo biển Hormuz, do đâm trúng thủy lôi. IRGC khẳng định, toàn bộ các tàu gặp sự cố, đều không tuân thủ hướng dẫn của Iran và đi vào tuyến không an toàn ở phía Nam eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

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Một vụ cháy tàu ở Hormuz trước đây. Ảnh: Hải quân Thái Lan

Truyền thông và giới phân tích cho rằng, việc Tehran liên tục công bố thông tin tàu dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy ở eo biển Hormuz, nhằm gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như các bên liên quan khác, bao gồm các nhà xuất khẩu dầu mỏ trong khu vực, các quốc gia khách hàng và các hãng vận tải biển. Mục tiêu cuối cùng vẫn là để Washington phải nhượng bộ trong các cuộc hòa đàm mà Tehran mong muốn được triển khai trở lại trong thời gian tới.

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Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối qua (4/11) thông báo, đã bắn hạ thêm 1 chiếc UAV trinh sát quân sự của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong ngày, Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, song thông tin chưa được xác thực.

Bá Thi/VOV-Cairo
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