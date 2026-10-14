2 tàu hàng bị tấn công, có thể đã chìm tại eo biển Hormuz

Theo các báo cáo an ninh hàng hải, phương tiện thứ nhất nghi bị tấn công và đã chìm tại eo biển Hormuz, là tàu container GFS Pride mang cờ Singapore, có tải trọng thiết kế 2.824 TEU. Các nguồn cho rằng, nhiều khả năng đây là con tàu mà Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trưa nay thông báo đã trúng thủy lôi và bị chìm tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu, cũng không được đề cập.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Ở một diễn biến khác, truyền thông khu vực chiều nay cũng báo cáo về việc tàu chở hàng rời khô Cape Dao mang cờ Antigua và Barbuda, đã bị chìm gần eo biển Homruz. Phương tiện này bị hư hại nghiêm trọng, sau khi trúng đòn tập kích bởi một vũ khí chưa xác định hôm 23/9.

Báo cáo về việc có thêm tàu hàng bị chìm tại eo biển Hormuz, đưa ra trong bối cảnh các phân tích hàng hải gần đây cho thấy số vụ tấn công tàu thương mại đang gia tăng mạnh tại vùng biển khu vực. Theo đó, chỉ trong giai đoạn 12 ngày đầu tháng 10 này, các bên ghi nhận 18 cuộc tập kích nhắm vào tàu hàng, là mức cao nhất kể từ đầu xung đột. Riêng ngày 12/10, có tới 6 tàu bị tấn công. Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho rằng toàn bộ các cuộc tập kích do là IRGC thực hiện.