Tàu chở khí hóa lỏng (LNG) đầu tiên đi qua eo Hormuz kể từ đầu xung đột

Theo hãng phân tích dữ kiệu hàng hải Kpler, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Mubaraz do công ty Adnoc của UAE vận hành, đã rời vịnh Ba Tư qua eo Hormuz trong tháng tư này. Đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên chở theo hàng hóa rời khỏi được vịnh Ba Tư kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Trước tàu Mubaraz, chỉ có một tàu chở khí hóa lỏng duy nhất rời vịnh Ba Tư là tàu Sohar. Con tàu này đi eo Hormuz hôm 1/3, nhưng không chở theo hàng hóa.

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Mubaraz được cho là đã đi qua eo biển Homuz. Ảnh Reuters

Tàu Mubaraz được cấp khí hóa lỏng tại đảo Das của UAE hôm 2/3 và nhiều khả năng đã đi qua eo Hormuz trong khoảng ngày 18-19/4, thời điểm nhiều tàu thương mại tìm cách rời khỏi vịnh Ba Tư, trong đó có 7 tàu chở khí hóa lỏng. Tàu Mubaraz rời vịnh Ba Tư với gần 133.000 m3 khí tự nhiên hóa lỏng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Cũng theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế, dù lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã được triển khai được 3 tuần, hàng trăm tàu chở hàng các loại với hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, vẫn đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và đối mặt điều kiện sống ngày càng thách thức.