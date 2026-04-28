  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tàu chở khí hóa lỏng (LNG) đầu tiên đi qua eo Hormuz kể từ đầu xung đột

Thứ Ba, 21:22, 28/04/2026
VOV.VN - Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên đã rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, kể từ khi xung đột bùng phát cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đây có phải là dấu hiệu của việc tuyến hàng hải qua eo Hormuz, đã được nới lỏng phong tỏa hay chưa

Theo hãng phân tích dữ kiệu hàng hải Kpler, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Mubaraz do công ty Adnoc của UAE vận hành, đã rời vịnh Ba Tư qua eo Hormuz trong tháng tư này. Đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên chở theo hàng hóa rời khỏi được vịnh Ba Tư kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Trước tàu Mubaraz, chỉ có một tàu chở khí hóa lỏng duy nhất rời vịnh Ba Tư là tàu Sohar. Con tàu này đi eo Hormuz hôm 1/3, nhưng không chở theo hàng hóa.

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Mubaraz được cho là đã đi qua eo biển Homuz. Ảnh Reuters

Tàu Mubaraz được cấp khí hóa lỏng tại đảo Das của UAE hôm 2/3 và nhiều khả năng đã đi qua eo Hormuz trong khoảng ngày 18-19/4, thời điểm nhiều tàu thương mại tìm cách rời khỏi vịnh Ba Tư, trong đó có 7 tàu chở khí hóa lỏng. Tàu Mubaraz rời vịnh Ba Tư với gần 133.000 m3 khí tự nhiên hóa lỏng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Cũng theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế, dù lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đã được triển khai được 3 tuần, hàng trăm tàu chở hàng các loại với hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, vẫn đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và đối mặt điều kiện sống ngày càng thách thức.

Eo biển Hormuz vẫn “nóng”, hàng nghìn thuỷ thủ mắc kẹt

VOV.VN - Phiên thảo luận đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về an ninh các tuyến hàng hải diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, khiến hàng chục nghìn thủy thủ mắc kẹt tại eo biển Hormuz và đối mặt với nguy cơ mất an toàn cùng tình trạng kiệt sức kéo dài.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: eo biển Hormuz xung đột Trung Đông vận tải biển
Toàn cảnh quốc tế trưa 28/4: Iran đề xuất mở lại Hormuz sau cảnh báo từ ông Trump
VOV.VN - Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/4 dẫn thông tin do trang Axios của Mỹ đăng tải cho biết Iran đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân
VOV.VN - Iran đang tìm cách tháo gỡ nút thắt tại eo biển Hormuz bằng một đề xuất mới gửi tới Mỹ, song cách tiếp cận này lại cho thấy khoảng cách chiến lược giữa hai bên vẫn chưa thể thu hẹp.

