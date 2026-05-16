Tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm Bangkok khiến 40 người thương vong

Thứ Bảy, 22:19, 16/05/2026
VOV.VN - Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra vào chiều nay (16/5), tại giao lộ Asoke-Phetchaburi thuộc trung tâm thủ đô Bangkok, khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương.

Tính đến chiều muộn ngày 16/5, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp ra lệnh cho các cơ quan y tế và giao thông dốc toàn lực hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe buýt vừa xảy ra tại giao lộ Asoke-Phetchaburi.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, các bệnh viện lớn gồm Lerdsin, Nopparat Rajathani và Rajavithi đã kích hoạt báo động đỏ, chuẩn bị sẵn sàng các phòng mổ, phòng chăm sóc tích cực và kho dự trữ máu, trong đó, Bệnh viện Rajavithi đã tiếp nhận 2 ca nguy kịch và 5 ca chấn thương trung bình.

Giám đốc Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok (BMTA) Kittikan Chomduang Jaruwarapolkul tuyên bố, đơn vị sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn diện và sẽ bồi thường ban đầu khoản tiền 1,5 triệu baht (hơn 46.000USD) cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng, đồng thời phối hợp với Cục Giao thông đường bộ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho những người bị thương.

Trước đó, vào lúc 15h35’ cùng ngày, đoàn tàu chở hàng số 2126 trên hành trình từ Laem Chabang đi Bang Sue Junction của Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) đã đâm thẳng vào xe buýt số 206 của BMTA khi chiếc xe này đang bị mắc kẹt trên đường ray giữa ga Khlong Tan và Makkasan

Cú va chạm cực mạnh đã làm bùng phát một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến 8 hành khách trên xe buýt, bao gồm cả tài xế tử vong tại chỗ, và làm 32 người khác bị thương, bao gồm cả lái tàu bị chấn thương đầu.

Khói đen từ đám cháy dưới lòng đường đã lan rộng lên sân ga Makkasan của tuyến tàu điện nối sân bay (Airport Rail Link - ARL) phía trên, buộc nhà ga này phải đóng cửa tạm thời và cho tàu chạy qua không dừng để đảm bảo an toàn, trước khi chính thức mở cửa trở lại vào lúc 16h35’ sau khi ngọn lửa được khống chế.

Có mặt tại hiện trường để giám sát tình hình, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Siripong Angkasakulkit cho biết, một sai sót mang tính hệ thống cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra khi hệ thống rào chắn đường sắt tại giao lộ đã không hạ xuống trước khi tàu chạy qua. Ông Siripong đã chỉ đạo SRT ngay lập tức tịch thu và phân tích dữ liệu hộp đen để kiểm tra tốc độ cũng như hành vi hãm phanh của lái tàu, đồng thời bàn giao toàn bộ phim CCTV của thủ đô và camera tại hộp điều khiển rào chắn cho cảnh sát để điều tra khoa học.

Hiện tại, giao thông đường sắt qua khu vực Makkasan vẫn đang bị đình trệ khiến 4 đoàn tàu bị mắc kẹt, và SRT cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho hành khách bằng cách hoàn tiền vé hoặc bố trí xe buýt thay thế cho đến khi hiện trường được giải tỏa hoàn toàn.

Tổng Giám đốc Cục Giao thông đường sắt Pichit Kunathamrak khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để làm rõ trách nhiệm pháp lý và nâng cấp toàn diện các biện pháp an toàn tại tất cả các điểm giao cắt đường sắt trên toàn quốc.

Ngọc Diệp-Quốc Hùng/VOV-Bangkok
Thái Lan: Phát hiện loài khủng long lớn nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Nagatitan chaiyaphumensis này được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á.

VOV.VN - Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Nagatitan chaiyaphumensis này được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á.

Thái Lan: Nợ xấu tăng vọt, cảnh báo rủi ro kinh tế

VOV.VN - Các báo cáo tài chính mới nhất cho thấy, tỷ lệ nợ xấu (NPL) trong hệ thống ngân hàng Thái Lan tiếp tục leo thang, bất chấp những nỗ lực tái cơ cấu nợ của chính phủ và các tổ chức tín dụng.

VOV.VN - Các báo cáo tài chính mới nhất cho thấy, tỷ lệ nợ xấu (NPL) trong hệ thống ngân hàng Thái Lan tiếp tục leo thang, bất chấp những nỗ lực tái cơ cấu nợ của chính phủ và các tổ chức tín dụng.

Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Thúc đẩy đối thoại khôi phục thương mại Thái Lan – Campuchia

VOV.VN - Trước khó khăn kinh tế do hạn chế thông quan tại cửa khẩu đường bộ, Thái Lan và Campuchia đang thúc đẩy đối thoại nhằm sớm khôi phục thương mại song phương trị giá gần 5 tỷ USD và duy trì dòng vốn đầu tư ổn định trong khu vực.

VOV.VN - Trước khó khăn kinh tế do hạn chế thông quan tại cửa khẩu đường bộ, Thái Lan và Campuchia đang thúc đẩy đối thoại nhằm sớm khôi phục thương mại song phương trị giá gần 5 tỷ USD và duy trì dòng vốn đầu tư ổn định trong khu vực.

