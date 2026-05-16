Tàu hỏa tông thẳng xe buýt giữa trung tâm Bangkok khiến 40 người thương vong

Tính đến chiều muộn ngày 16/5, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp ra lệnh cho các cơ quan y tế và giao thông dốc toàn lực hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe buýt vừa xảy ra tại giao lộ Asoke-Phetchaburi.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, các bệnh viện lớn gồm Lerdsin, Nopparat Rajathani và Rajavithi đã kích hoạt báo động đỏ, chuẩn bị sẵn sàng các phòng mổ, phòng chăm sóc tích cực và kho dự trữ máu, trong đó, Bệnh viện Rajavithi đã tiếp nhận 2 ca nguy kịch và 5 ca chấn thương trung bình.

Giám đốc Cơ quan Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok (BMTA) Kittikan Chomduang Jaruwarapolkul tuyên bố, đơn vị sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn diện và sẽ bồi thường ban đầu khoản tiền 1,5 triệu baht (hơn 46.000USD) cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng, đồng thời phối hợp với Cục Giao thông đường bộ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho những người bị thương.

Trước đó, vào lúc 15h35’ cùng ngày, đoàn tàu chở hàng số 2126 trên hành trình từ Laem Chabang đi Bang Sue Junction của Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) đã đâm thẳng vào xe buýt số 206 của BMTA khi chiếc xe này đang bị mắc kẹt trên đường ray giữa ga Khlong Tan và Makkasan

Cú va chạm cực mạnh đã làm bùng phát một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến 8 hành khách trên xe buýt, bao gồm cả tài xế tử vong tại chỗ, và làm 32 người khác bị thương, bao gồm cả lái tàu bị chấn thương đầu.

Khói đen từ đám cháy dưới lòng đường đã lan rộng lên sân ga Makkasan của tuyến tàu điện nối sân bay (Airport Rail Link - ARL) phía trên, buộc nhà ga này phải đóng cửa tạm thời và cho tàu chạy qua không dừng để đảm bảo an toàn, trước khi chính thức mở cửa trở lại vào lúc 16h35’ sau khi ngọn lửa được khống chế.

Có mặt tại hiện trường để giám sát tình hình, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Siripong Angkasakulkit cho biết, một sai sót mang tính hệ thống cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra khi hệ thống rào chắn đường sắt tại giao lộ đã không hạ xuống trước khi tàu chạy qua. Ông Siripong đã chỉ đạo SRT ngay lập tức tịch thu và phân tích dữ liệu hộp đen để kiểm tra tốc độ cũng như hành vi hãm phanh của lái tàu, đồng thời bàn giao toàn bộ phim CCTV của thủ đô và camera tại hộp điều khiển rào chắn cho cảnh sát để điều tra khoa học.

Hiện tại, giao thông đường sắt qua khu vực Makkasan vẫn đang bị đình trệ khiến 4 đoàn tàu bị mắc kẹt, và SRT cam kết sẽ bồi thường thiệt hại cho hành khách bằng cách hoàn tiền vé hoặc bố trí xe buýt thay thế cho đến khi hiện trường được giải tỏa hoàn toàn.

Tổng Giám đốc Cục Giao thông đường sắt Pichit Kunathamrak khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để làm rõ trách nhiệm pháp lý và nâng cấp toàn diện các biện pháp an toàn tại tất cả các điểm giao cắt đường sắt trên toàn quốc.