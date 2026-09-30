Kết quả bóng đá hôm nay 30/9: Tây Ban Nha thắng đậm, Anh hưởng niềm vui

Tại lượt trận thứ hai UEFA Nations League diễn ra rạng sáng 30/9, ĐT Tây Ban Nha tiếp đón Croatia trên sân nhà. Khi trận đấu mới trôi qua chưa đầy 2 phút, Ls Roja đã có bàn mở tỷ số. Lamine Yamal là người lập công sau tình huống phối hợp mẫu mực từ sân nhà.

Ảnh: Reuters.

Bàn thua không làm Croatia nao núng, đội khách dồn lên và có bàn gỡ của Beljo với cú bật cao đánh đầu khiến thủ môn Simon không thể cản phá.

Dù vậy, niềm vui của thầy trò HLV Slaven Bilic chỉ kém dài 2 phút trước khi Pubill tái lập lợi thế dẫn bàn cho Tây Ban Nha sau pha kiến tạo của Yamal.

Bước sang hiệp 2, Croatia hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha và cá nhân Yamal. Phút 63, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 với đường chuyền của Pedri. Phút 89, Pedri tiếp tục kiến tạo để Nico Williams lập công, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Tây Ban Nha.

Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, ĐT Anh giành thắng lợi 2-0 trước đội chủ nhà CH Séc. Đây là trận đấu Tam Sư tiếp tục thử nghiệm và đã gặp không ít khó khăn cho đến khi Sulc của đội chủ nhà nhận thẻ đỏ.

2 bàn thắng của ĐT Anh trận này được ghi ở thời điểm chủ nhà CH Séc chỉ còn 10 người. Phút 47, Arnold cướp được bóng rồi tạt cho Gordon đánh đầu tung lưới CH Séc. Đến phút 69, Harry Kane tận dụng sai lầm của hậu vệ chủ nhà để ghi bàn ấn định chiến thắng cho thầy trò HLV Tuchel.