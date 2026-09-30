English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 30/9: Tây Ban Nha thắng đậm, Anh hưởng niềm vui

Thứ Tư, 05:50, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 30/9: Tây Ban Nha thắng đậm Croatia 4-1 trong khi ĐT Anh cũng hưởng niềm vui ở loạt trận mới nhất của UEFA Nations League.

Tại lượt trận thứ hai UEFA Nations League diễn ra rạng sáng 30/9, ĐT Tây Ban Nha tiếp đón Croatia trên sân nhà. Khi trận đấu mới trôi qua chưa đầy 2 phút, Ls Roja đã có bàn mở tỷ số. Lamine Yamal là người lập công sau tình huống phối hợp mẫu mực từ sân nhà. 

ket qua bong da hom nay 30 9 tay ban nha thang dam, anh huong niem vui hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Bàn thua không làm Croatia nao núng, đội khách dồn lên và có bàn gỡ của Beljo với cú bật cao đánh đầu khiến thủ môn Simon không thể cản phá. 

Dù vậy, niềm vui của thầy trò HLV Slaven Bilic chỉ kém dài 2 phút trước khi Pubill tái lập lợi thế dẫn bàn cho Tây Ban Nha sau pha kiến tạo của Yamal. 

Bước sang hiệp 2, Croatia hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha và cá nhân Yamal. Phút 63, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 với đường chuyền của Pedri. Phút 89, Pedri tiếp tục kiến tạo để Nico Williams lập công, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Tây Ban Nha.

ket qua bong da hom nay 30 9 tay ban nha thang dam, anh huong niem vui hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Ở trận đấu đáng chú ý khác, ĐT Anh giành thắng lợi 2-0 trước đội chủ nhà CH Séc. Đây là trận đấu Tam Sư tiếp tục thử nghiệm và đã gặp không ít khó khăn cho đến khi Sulc của đội chủ nhà nhận thẻ đỏ. 

2 bàn thắng của ĐT Anh trận này được ghi ở thời điểm chủ nhà CH Séc chỉ còn 10 người. Phút 47, Arnold cướp được bóng rồi tạt cho Gordon đánh đầu tung lưới CH Séc. Đến phút 69, Harry Kane tận dụng sai lầm của hậu vệ chủ nhà để ghi bàn ấn định chiến thắng cho thầy trò HLV Tuchel. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Chờ thêm tin vui từ cầu mây
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Chờ thêm tin vui từ cầu mây

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9, chờ thêm tin vui từ các nội dung thi đấu cầu mây của Đoàn thể thao Việt Nam.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Chờ thêm tin vui từ cầu mây

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Chờ thêm tin vui từ cầu mây

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9, chờ thêm tin vui từ các nội dung thi đấu cầu mây của Đoàn thể thao Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9: Xác định hai đội chung kết
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9: Xác định hai đội chung kết

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9 sẽ diễn ra hai trận đấu bán kết bóng đá nam.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9: Xác định hai đội chung kết

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9: Xác định hai đội chung kết

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 30/9 sẽ diễn ra hai trận đấu bán kết bóng đá nam.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ tranh tài ở nhiều môn với kỳ vọng sẽ giành thêm huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 30/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV nước nhà sẽ tranh tài ở nhiều môn với kỳ vọng sẽ giành thêm huy chương.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026
HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về mình sau khi ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan 0-2 ở FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về mình sau khi ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan 0-2 ở FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam thua Thái Lan 0-2, qua đó hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam thua Thái Lan 0-2, qua đó hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế