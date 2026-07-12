Thái Lan điều tra hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài “núp bóng” người bản địa

Chiến dịch rà soát, truy quét doanh nghiệp nước ngoài sử dụng người bản địa đứng tên hộ để lách luật đang được đẩy mạnh trên toàn Thái Lan, sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận những phản ánh từ người dân địa phương. Ngày 11/7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Polapee Suwunchwee đã dẫn đầu đoàn công tác liên ngành kiểm tra một số khách sạn và cơ sở kinh doanh tại khu vực bãi biển Patong, tỉnh Phuket.

Cơ quan chức năng Thái Lan kiểm tra doanh nghiệp tại đảo Koh Samui. Nguồn: Cục điều tra đặc biệt (DSI)

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, có 2 khách sạn hoạt động khi chưa được cấp giấy phép kinh doanh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh dấu hiệu sử dụng người Thái đứng tên hộ để che giấu kiểm soát của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tiếp tay để người nước ngoài nắm tỷ lệ cổ phần vượt mức pháp luật cho phép.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Polapee cho biết, lực lượng chức năng đang rà soát, điều tra 391 doanh nghiệp tại Phuket, trong đó hồ sơ của hơn 350 công ty đã được chuyển đến Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) để phối hợp xác minh. Song song với đó, Cảnh sát Thái Lan và Cục điều tra đặc biệt (DSI) sẽ truy vết các giao dịch tài chính nghi vấn, xác minh nguồn vốn, chủ sở hữu và những cá nhân thực sự chi phối các doanh nghiệp bị nghi sử dụng người bản địa đứng tên hộ.

Trong khi đó, tại đảo Koh Samui và Koh Phangan, thuộc tỉnh Surat Thani, cơ quan chức năng Thái Lan cũng tiến hành kiểm tra, khám xét 5 địa điểm nghi vấn vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài. Đáng chú ý, một văn phòng được phát hiện là địa chỉ đăng ký trụ sở cho hơn 100 công ty. Các doanh nghiệp liên quan được xác định nắm giữ nhiều bất động sản và tài sản có giá trị lớn.

Giới chức Thái Lan khẳng định chiến dịch nhằm tăng cường thực thi pháp luật, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, không nhằm vào bất kỳ doanh nghiệp, hay nhà đầu tư cụ thể nào. Các cá nhân, tổ chức bị phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.