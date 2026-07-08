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THAIDEF-EX 2026: Chiến lược định vị ngành công nghiệp quốc phòng Thái Lan

Thứ Tư, 17:16, 08/07/2026
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VOV.VN - Sáng 8/7, Chính phủ Thái Lan đã chính thức khai mạc Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Thái Lan lần đầu tiên (THAIDEF-EX 2026) tại tỉnh Nonthaburi. Sự kiện đánh dấu một bước chuyển dịch chiến lược của Thái Lan trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu và xây dựng một cấu trúc an ninh tự chủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh: "Ngày nay, thế giới đang đối mặt với nhiều thay đổi. Các xung đột địa chính trị khiến nhiều quốc gia phải quay trở lại xu hướng phân cực, chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Đó là lý do nhiều quốc gia phải dựa vào chính mình, vì an ninh và vì sự bền vững. Đối với Thái Lan, phát triển công nghiệp quốc phòng không chỉ góp phần tăng cường an ninh và nâng cao khả năng tự chủ, mà còn là cơ hội quan trọng để phát triển công nghệ, nâng cấp khu vực công nghiệp và tạo ra giá trị kinh tế cho đất nước".

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Thủ tướng Anutin tiến vào Triển lãm THAIDEF-EX 2026 sử dụng xe đặc chủng do công ty quốc phòng Thái Lan thiết kế, sản xuất. Nguồn: VOV Bangkok

Khác với các triển lãm quốc phòng thương mại thông thường, THAIDEF-EX 2026 mang ba đặc điểm chiến lược cốt lõi, thể hiện rõ định hướng đổi mới của chính phủ Thái Lan.

Điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện lần này là việc thiết lập mô hình liên minh ba bộ ngành thông qua lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới, cùng Bộ Công nghiệp. Đây được xem là nỗ lực nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính, trực tiếp kết nối các công trình nghiên cứu học thuật từ hệ thống trường đại học vào dây chuyền sản xuất thương mại của khu vực tư nhân, từ đó đáp ứng chính xác các nhu cầu thực tế của lực lượng vũ trang.

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Xe quân sự mang súng cối tự hành do Bộ Quốc phòng Thái Lan phát triển, có tầm hoạt động lên tới 350km. Nguồn: VOV Bangkok

Song song với việc kết nối nguồn lực, triển lãm tập trung tối đa vào việc phô diễn năng lực sản xuất nội địa dưới thông điệp xuyên suốt "Sức mạnh của sự tự chủ", qua việc giới thiệu các phương tiện và khí tài do doanh nghiệp trong nước phát triển, từ xe bọc thép Jackal và First Win đến hệ thống laser và thiết bị mô phỏng huấn luyện.

Bên cạnh mục tiêu an ninh, THAIDEF-EX 2026 còn đóng vai trò định hình ngành công nghiệp quốc phòng như một động lực kinh tế mới của quốc gia. Thay vì tiếp cận ngân sách quốc phòng theo tư duy chi phí tiêu hao thuần túy, chính phủ Thái Lan đang định vị lĩnh vực này thành một ngành công nghiệp mũi nhọn mới (S-Curve). Chiến lược này tập trung thúc đẩy các công nghệ lưỡng dụng (Dual-use technology) như máy bay không người lái (UAV), hệ thống định vị vệ tinh và vật liệu chuyên dụng. Các công nghệ này sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện trong môi trường an ninh trước khi chuyển giao và thương mại hóa rộng rãi, tạo ra giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế dân sự.

Sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/7, kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội kết nối doanh nghiệp (Business Matching) và định vị Thái Lan như một trung tâm công nghệ quốc phòng và an ninh mới trong khu vực ASEAN.

 
Ngọc Diệp - Quốc Hùng/VOV-Bangkok
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