Thái Lan dự báo có mưa rất to do ảnh hưởng của bão Talim

VOV.VN - Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo một số tỉnh, thành có khả năng phải hứng chịu mưa to đến rất to từ hôm nay cho đến thứ Năm (20/7) do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Talim.