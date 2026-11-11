Lễ khai mạc diễn ra tại tỉnh Kanchanaburi dưới sự đồng chủ trì của Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Pana Klaewplodthuk và Tư lệnh Lục quân Singapore, Thiếu tướng Cai Dexian. KOCHA SINGA là cuộc diễn tập chung được tổ chức thường niên từ năm 1997, với Thái Lan và Singapore luân phiên đăng cai. Năm nay là lần thứ 28 cuộc diễn tập được tổ chức, diễn ra từ ngày 8-21/11 tại Sư đoàn Bộ binh số 9 và các thao trường huấn luyện chiến thuật ở tỉnh Kanchanaburi.

Thái Lan - Singapore khai mạc diễn tập quân sự chung KOCHA SINGA 2026. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Lễ khai mạc diễn tập quân sự chung Thái Lan - Singapore KOCHA SINGA 2026. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Diễn tập quân sự chung Thái Lan - Singapore KOCHA SINGA 2026. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn. Từ ngày 11-15/11, binh sĩ hai nước sẽ cùng huấn luyện các nội dung như sinh tồn trong rừng, võ thuật, tác chiến với thiết bị bay không người lái, phối hợp tác chiến cùng xe bọc thép, tác chiến trong đô thị và bắn đạn thật. Từ ngày 16-18/11, hai bên sẽ tổ chức diễn tập thực binh trên thực địa, với các khoa mục tác chiến ban ngày và ban đêm.

Lục quân Thái Lan cho biết cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực phối hợp tác chiến, tăng cường khả năng hiệp đồng giữa lực lượng hai nước, đồng thời tạo điều kiện để binh sĩ trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn trong môi trường quân sự hiện đại.

KOCHA SINGA là một trong những hoạt động hợp tác quốc phòng quan trọng giữa hai nước, góp phần tăng cường khả năng phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi và duy trì ổn định trong khu vực. Sau gần ba thập kỷ, KOCHA SINGA tiếp tục là một trong những hoạt động hợp tác quân sự song phương nổi bật giữa Thái Lan và Singapore.