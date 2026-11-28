Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Lalida Persvivatana hôm 27/11 cho biết, tại cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác chung Thái Lan-Myanmar về quản lý chất lượng nước xuyên biên giới, hai bên đã thông qua khuôn khổ hợp tác ban đầu có thời hạn 1 năm, đồng thời thống nhất xây dựng kế hoạch hành động kéo dài 3 năm.

Ô nhiễm nước ở châu Á. Ảnh minh họa: Reuters.

Kế hoạch 3 năm sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm: phối hợp quan trắc chất lượng nước; xác định nguồn gây ô nhiễm và đánh giá nguy cơ; các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác kỹ thuật; phối hợp xây dựng chính sách và chiến lược giữa hai nước.

Trước mắt, hai bên dự kiến thiết lập 12 địa điểm lấy mẫu nước chung, chia đều cho mỗi bên. Đợt lấy mẫu đầu tiên dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 12/2026-tháng 01/2027, tùy thuộc vào công tác chuẩn bị giữa hai nước. Thái Lan và Myanmar cũng nhất trí trao đổi kết quả giám sát chất lượng nước ít nhất 2 lần mỗi năm.

Đặc biệt, hai bên đã nhất trí áp dụng thống nhất quy trình lấy mẫu và biểu mẫu ghi chép dữ liệu, tạo điều kiện để chuyên gia đối chiếu kết quả và xác định khu vực có dấu hiệu bất thường.

Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan và Cục Bảo tồn Môi trường Myanmar được giao làm cơ quan đầu mối điều phối, triển khai các biện pháp cụ thể. Hai nước cũng đã nhất trí tiến hành cuộc họp thứ 2 của Nhóm công tác chung tại Nay Pyi Taw (Myanmar).

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan Surin Worakijthamrong, từ ngày 29-30/11, giới chức Thái Lan và Myanmar dự kiến tiến hành chuyến khảo sát thực địa tại tỉnh Chiang Rai, đồng thời thảo luận việc thiết lập cơ chế cảnh báo sớm giữa tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) và Tachilek (Myanmar) khi phát hiện nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Bà Lalida nhấn mạnh, song song với việc tăng cường hợp tác quốc tế, Chính phủ Thái Lan tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ người dân, bao gồm bảo đảm nguồn cung nước sạch và giám sát các nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.