Thái Lan sẵn sàng các phương án đối phó với khả năng bùng dịch hô hấp ở trẻ

Một số chuyên gia hàng đầu Thái Lan về bệnh truyền nhiễm, trong đó có Giáo sư-Tiến sĩ Yong Poovorawan, đã được Bộ Y tế huy động để tham vấn và chuẩn bị các phương án đối phó với căn bệnh này.

Bốn biện pháp chính được giới chức y tế Thái Lan áp dụng gồm có giám sát chặt chẽ các ca bệnh, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều trị và sàng lọc du khách đến từ những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh hô hấp cao.

Bộ Y tế đã yêu cầu chính quyền các địa phương du lịch theo dõi các trường hợp viêm phổi phải nhập viện, báo cáo các trường hợp không rõ nguyên nhân lây bệnh và lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm.

Ảnh minh họa: Thai PBS

Trong trường hợp có sự gia tăng bất thường về số ca viêm phổi hoặc bệnh hô hấp ở bệnh nhân hoặc nhân viên y tế, các quan chức y tế địa phương sẽ phải tiến hành điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để phân tích làm cơ sở triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Bên cạnh việc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, các bệnh viện Thái Lan cũng tích cực chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị y tế, đồ bảo hộ cho nhân viên y tế và đảm bảo đủ giường bệnh trong trường hợp số ca bệnh hô hấp tăng đột biến. Cuối cùng, hệ thống y tế trên cả nước đã được yêu cầu thắt chặt công tác sàng lọc đối với du khách đến từ các quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh hô hấp cao.

Bộ Y tế Thái Lan hiện đang theo dõi chặt chẽ tình hình lây lan bệnh hô hấp ở Trung Quốc, đồng thời khẳng định người dân không nên quá lo lắng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dữ liệu từ các hệ thống giám sát của Trung Quốc cho thấy sự gia tăng đáng kể của căn bệnh hô hấp ở miền Bắc Trung Quốc kể từ tháng 10 vừa qua.

Vào giữa tháng 11, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã báo cáo tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp trên toàn quốc gia tăng, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em. Chính quyền Trung Quốc cho rằng sự gia tăng các ca bệnh về hô hấp là do việc dỡ bỏ các hạn chế về phòng dịch Covid-19, điều kiện thời tiết trở lạnh hơn, cùng với sự hiện diện sẵn có của các mầm bệnh đã biết như cúm, viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma, virus hợp bào hô hấp (RSV) và hội chứng hô hấp cấp tính nặng do virus SARS-Cov-2.