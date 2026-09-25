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Thái Lan ứng phó khẩn cấp với đợt mưa lũ trên khắp 12 tỉnh, thành

Thứ Sáu, 18:30, 25/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài qua đêm 24/9 và chưa có dấu hiệu ngừng đang gây ngập nặng tại thủ đô Bangkok và 12 tỉnh thành của Thái Lan, khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích, gần 12.000 hộ dân chịu ảnh hưởng và nhiều tuyến giao thông bị tê liệt.

Tại thủ đô Bangkok và tỉnh lân cận Pathum Thani, hệ thống thoát nước rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như Ratchadaphisek, Phahonyothin, Vibhavadi Rangsit, Rangsit - Nakhon Nayok và Chaeng Watthana bị ngập sâu. Mực nước kênh Prem Prachakorn dâng sát mép đê, bắt đầu dội ngược qua hệ thống cống rãnh. Riêng tại kênh Rangsit Prayoonsak, mực nước sáng nay đạt mốc 1,66 mét khiến chính quyền đô thị Rangsit phải nâng cảnh báo lên mức độ cam, yêu cầu người dân vùng trũng thấp khẩn trương di dời tài sản lên vị trí an toàn.

Chiều cùng ngày, Cục Thủy lợi Thái Lan đã họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Pathum Thani và thành phố Rangsit, thiết lập cơ chế tháo nước liên tỉnh với Bangkok nhằm giảm tải cho các vùng ngập nặng.

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Mưa to kéo dài qua đêm 24/9 và cả ngày 25/9/2026 khiến hệ thống thoát nước thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Ảnh: PV/VOV-Bangkok

Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan, lũ lụt đã lan rộng trên địa bàn 38 huyện thuộc 12 tỉnh thành khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Đông và Đông Bắc. Tổng cộng có gần 12.000 hộ gia đình với hơn 37.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng; trong đó Suphan Buri và Ayutthaya là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tại tỉnh Ayutthaya, huyện Bang Ban tiếp tục chìm sâu trong nước lũ, nhiều khu vực ngập hơn 1 mét do mưa lớn kết hợp đợt xả nước từ đập Chao Phraya. Nhiều cộng đồng dân cư bị bủa vây bởi nước lũ suốt 4 ngày qua, biến đường sá thành sông, buộc người dân phải di chuyển hoàn toàn bằng thuyền. Chính quyền địa phương đang gấp rút gia cố đê bao bảo vệ người dân, các ngôi chùa và di tích lịch sử ven sông. Trong khi đó tại các tỉnh Suphan Buri, Chachoengsao và Sa Kaeo, mực nước vẫn tiếp tục dâng cao, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập nặng.

Thời tiết khắc nghiệt cũng đã gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng ghi nhận 1 trường hợp thiệt mạng do sạt lở đất tại thiền viện Hub Bon Wan (tỉnh Chanthaburi), 1 trường hợp tử vong do lũ cuốn tại tỉnh Saraburi và 1 du khách nước ngoài đang mất tích tại Pattaya.

Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài tại Bangkok và các tỉnh phụ cận cho đến hết ngày 27/9. Các lực lượng chức năng hiện duy trì chế độ trực chiến 24/24, vận hành tối đa hạ tầng thoát nước và sẵn sàng các phương án cứu hộ khẩn cấp.

Thái Lan triển khai ứng phó khẩn cấp đợt mưa lũ diện rộng khắp 12 tỉnh, thành

 
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Thái Lan, Malaysia ứng phó giá nhiên liệu tăng

VOV.VN - Thái Lan và Malaysia đang triển khai các biện pháp ứng phó với giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh thị trường các sản phẩm dầu mỏ tinh chế trên thế giới tiếp tục chịu sức ép về nguồn cung.

PV/VOV-Bangkok
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