Thâm hụt thương mại Mỹ tăng cao nhất kể từ đầu năm 2025

Số liệu mới của Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, thâm hụt thương mại tháng 8 tăng gần 14% so với tháng trước, lên 105,6 tỷ USD, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025. Nhập khẩu tăng nhanh hơn đáng kể so với xuất khẩu và là nguyên nhân chính khiến thâm hụt gia tăng.

Nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa phục vụ xây dựng các trung tâm dữ liệu, trong đó có chất bán dẫn. Tuy nhiên, mức tăng nhập khẩu còn đến từ các mặt hàng công nghiệp như dầu thô và vàng phi tiền tệ.

Người tiêu dùng chọn mua hàng tại siêu thị ở California trong bối cảnh thâm hụt thương mại Mỹ tăng cao- Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Số liệu được công bố sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp các mức thuế mới vào cuối tháng 7, trong đó có thuế đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Đây cũng là tháng các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đổ vỡ.

Theo tổ chức tư vấn kinh tế Capital Economics, nhập khẩu tăng mạnh có thể khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III chỉ đạt khoảng 2,5%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 4% trước đó.

Đáng chú ý, Mỹ tiếp tục ghi nhận thâm hụt thương mại lớn với một số đối tác chủ chốt. Trong tháng 8, Mexico là đối tác có mức thâm hụt lớn nhất với Mỹ, trong khi thâm hụt với Trung Quốc cũng tăng so với tháng trước.