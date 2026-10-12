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Thỏa thuận dầu diesel với Nga của ông Trump tiếp tục bị phản đối

Thứ Hai, 06:01, 12/10/2026
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VOV.VN - Các thượng nghị sĩ của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ ngày 11/10 tiếp tục kêu gọi Tổng thống Donald Trump đảo ngược thỏa thuận cho phép Nga cung cấp dầu diesel ra thị trường, cho rằng quyết định này đi ngược lại luật pháp Mỹ và có thể giúp Moscow có thêm nguồn thu cho cuộc chiến tại Ukraine.

Trong tuyên bố chung, 7 thượng nghị sĩ, gồm 4 người Cộng hòa và 3 người Dân chủ, cho biết Quốc hội Mỹ đã cấm rõ ràng việc nhập khẩu năng lượng từ Nga từ năm 2022 nhằm ngăn đồng USD tài trợ cho xung đột tại Ukraine. Các nghị sĩ cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump không tham khảo ý kiến Quốc hội và cũng không đưa ra giải thích đầy đủ về quyết định nới lỏng trừng phạt.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhóm thượng nghị sĩ ra tuyên bố gồm các nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis và John Curtis, cùng các nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal và Ron Wyden. Trước đó, Thượng nghị sĩ Thom Tillis nói trên chương trình của NBC rằng thỏa thuận dầu diesel với Nga có thể là bất hợp pháp và gây nguy hiểm cho sinh mạng người Mỹ.

Ông Trump hôm thứ Sáu tuyên bố Nga đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính quyền của ông sau đó tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga, vốn được thiết kế để cắt nguồn thu của Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine.

Chính quyền Trump bảo vệ quyết định này. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với Fox News rằng Nhà Trắng sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận bằng các thẩm quyền pháp lý hiện có, đồng thời cho rằng biện pháp này có lợi cho người dân Mỹ và sẽ giúp giảm giá nhiên liệu.

Tuy nhiên, chỉ trích không chỉ đến từ phe Dân chủ. Một số nhân vật Cộng hòa cũng phản đối. Hạ nghị sĩ Don Bacon nói việc hỗ trợ nền kinh tế chiến tranh của ông Putin là sai trái về mặt đạo đức. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence gọi quyết định dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ Nga là “sự phản bội” và kêu gọi ông Trump hủy bỏ quyết định.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John Barrasso, nhân vật số hai của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, bảo vệ thỏa thuận, cho rằng ông Trump đang phải cân bằng giữa nhiều ưu tiên và tập trung vào việc giảm chi phí cho người dân Mỹ.

Phản ứng quốc tế cũng gia tăng. Thủ tướng Canada Mark Carney, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng thỏa thuận dầu diesel của Mỹ với Nga đi ngược hoàn toàn các nỗ lực của Ukraine, Canada và các đồng minh nhằm xây dựng hòa bình và ổn định ở châu Âu.

Cùng ngày, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý một “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng” có hiệu lực ngay lập tức nhưng không nêu chi tiết. Ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ ngừng bắn, song vẫn đang chờ xem nội dung cụ thể của thỏa thuận và nhấn mạnh điều quan trọng là Nga cũng phải thực sự ủng hộ.

Quang Trung/VOV-Washington
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