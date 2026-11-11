Thời sự quốc tế sáng 11/11: Nga đánh trúng kho đạn Ukraine

Xem thêm: Ngoại trưởng Lavrov nêu lập trường của Nga về đàm phán Ukraine
VOV.VN - Ngày 10/11/2026, vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Các bên đều đưa ra những đánh giá tích cực về tinh thần trao đổi, song bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và cấu trúc an ninh châu Âu vẫn chưa có lời giải.
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VOV.VN - Vòng đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi bước sang ngày thứ hai (11/11) với nhiều bất đồng chưa được giải quyết. Trong khi Mỹ muốn châu Âu tham gia trực tiếp tiến trình hòa đàm, Nga tiếp tục phản đối cách tiếp cận của châu Âu về ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine.
VOV.VN - Vòng đàm phán giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi bước sang ngày thứ hai (11/11) với nhiều bất đồng chưa được giải quyết. Trong khi Mỹ muốn châu Âu tham gia trực tiếp tiến trình hòa đàm, Nga tiếp tục phản đối cách tiếp cận của châu Âu về ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/11 cho biết ông hài lòng với những thông điệp nhận được từ phía Mỹ liên quan đến triển vọng thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Ukraine và Nga.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/11 cho biết ông hài lòng với những thông điệp nhận được từ phía Mỹ liên quan đến triển vọng thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Ukraine và Nga.
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