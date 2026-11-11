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Thời sự quốc tế sáng 11/11: Nga đánh trúng kho đạn Ukraine

Thứ Tư, 08:26, 11/11/2026
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VOV.VN - Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã tấn công một số tàu Ukraine trên biển, trong khi Kiev cho biết đã bắn hạ hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Xem thêm: Ngoại trưởng Lavrov nêu lập trường của Nga về đàm phán Ukraine

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Ngày đầu hòa đàm Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi

VOV.VN - Ngày 10/11/2026, vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Các bên đều đưa ra những đánh giá tích cực về tinh thần trao đổi, song bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và cấu trúc an ninh châu Âu vẫn chưa có lời giải.

PV/VOV.VN
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