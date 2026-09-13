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Thời sự quốc tế sáng 13/9: Houthi chiếm đảo trọng yếu, điểm nghẽn mới lộ diện

Chủ Nhật, 08:27, 13/09/2026
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VOV.VN - Ngày 11/9, Saudi Arabia cho biết đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab al-Mandeb. Diễn biến này làm gia tăng sức ép lên các tuyến vận chuyển năng lượng vốn đã chịu nhiều sức ép do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Xem thêm: Nổ lớn trên đảo của Iran, Eo Hormuz tiếp tục bị phong tỏa

PV/VOV.VN
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