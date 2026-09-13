Thời sự quốc tế sáng 13/9: Houthi chiếm đảo trọng yếu, điểm nghẽn mới lộ diện
Chủ Nhật, 08:27, 13/09/2026
VOV.VN - Ngày 11/9, Saudi Arabia cho biết đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab al-Mandeb. Diễn biến này làm gia tăng sức ép lên các tuyến vận chuyển năng lượng vốn đã chịu nhiều sức ép do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.
VOV.VN - Giới chức Iraq sáng 12/9 đã quyết định đóng cửa cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức nước này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia ngày 10/9, là xuất phát từ Iraq.
VOV.VN - Giới chức Iraq sáng 12/9 đã quyết định đóng cửa cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức nước này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Saudi Arabia ngày 10/9, là xuất phát từ Iraq.
VOV.VN - Để đối phó với Mỹ, Iran áp dụng chiến lược đánh vào các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Không chỉ Iran trực tiếp tấn công các mục tiêu này, các đồng minh của Iran cũng làm vậy, tạo ra áp lực lớn cho Washington và Tel Aviv.
VOV.VN - Để đối phó với Mỹ, Iran áp dụng chiến lược đánh vào các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Không chỉ Iran trực tiếp tấn công các mục tiêu này, các đồng minh của Iran cũng làm vậy, tạo ra áp lực lớn cho Washington và Tel Aviv.