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Thời sự quốc tế sáng 1/9: Iran phản kích, đồng loạt tấn công căn cứ Mỹ UAE

Thứ Ba, 08:41, 01/09/2026
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VOV.VN - Iran tuyên bố đã trả đũa, tấn công lính Mỹ tại UAE. Điện Kremlin lên tiếng về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên Nga - Ukraine - Mỹ. Nepal bắt đầu đầu chôn cất tập thể các nạn nhân vô danh, hơn 3.000 người vẫn mất tích.

Xem thêm: Iran bắt tàu hàng tại eo biển Hormuz

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Ông Trump cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 cảnh báo Washington sẽ “đánh mạnh” Iran sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công trực tiếp lần đầu tiên trong khoảng một tháng.

PV/VOV.VN
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