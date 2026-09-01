Thời sự quốc tế sáng 1/9: Iran phản kích, đồng loạt tấn công căn cứ Mỹ UAE
Thứ Ba, 08:41, 01/09/2026
VOV.VN - Iran tuyên bố đã trả đũa, tấn công lính Mỹ tại UAE. Điện Kremlin lên tiếng về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên Nga - Ukraine - Mỹ. Nepal bắt đầu đầu chôn cất tập thể các nạn nhân vô danh, hơn 3.000 người vẫn mất tích.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ có phản ứng mạnh mẽ sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan, đồng thời cho biết vẫn còn khả năng hai bên tiến hành đàm phán.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ có phản ứng mạnh mẽ sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan, đồng thời cho biết vẫn còn khả năng hai bên tiến hành đàm phán.
VOV.VN - Iran sáng 31/8 tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn đau đớn, nếu Washington tiếp tục gây hấn.
VOV.VN - Iran sáng 31/8 tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ, đồng thời bắn hạ một UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Tehran cảnh báo sẽ giáng thêm những đòn đau đớn, nếu Washington tiếp tục gây hấn.