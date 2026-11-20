VOV.VN - Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin, Yuri Ushakov, hôm 19/11 cho biết, xung đột vũ trang ở Ukraine đã chi phối cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Ông Trump gặp ông Putin bên lề hội nghị APEC với trọng tâm là vấn đề Ukraine. Tổng thống Trump đề nghị Trung Quốc cùng Mỹ thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine. Lãnh đạo Mỹ - Trung đưa ra thông điệp về AI.
VOV.VN - Ông Trump gặp ông Putin bên lề hội nghị APEC với trọng tâm là vấn đề Ukraine. Tổng thống Trump đề nghị Trung Quốc cùng Mỹ thúc đẩy chấm dứt xung đột Ukraine. Lãnh đạo Mỹ - Trung đưa ra thông điệp về AI.